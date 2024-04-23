Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 23 Nisan\'da Başkanlık Koltuğunu Öğrencilere Devretti

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Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Av. Muharrem Erkek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, başkanlık koltuğunu öğrencilere devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreni, Çanakkale Belediyesi Başkanlık makamında da gerçekleşti.

Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Başkanlık makamında 18 Mart İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Bella Şık (8) ile Atam Kreş'ten Hayal Dara'yı (5) ağırladı. Öğrenciler Bella Şık ve Hayal Dara, Başkan Muharrem Erkek'e çiçek takdim etti. Başkan Erkek, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Erkek, öğrencilere bugünü nasıl geçireceklerini sordu. Öğrenciler ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla ilgili yapılacak olan etkinliklere katılacaklarını belirtti.

Ardından temsili olarak Atam Kreş'ten Hayal Dara ile 18 Mart İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Bella Şık temsili olarak Başkanlık koltuğuna oturdu. Başkanlık koltuğunu emanet alan çocuklar, istek ve temennilerini Başkan Erkek'e iletti. Başkanlık koltuğuna ilk olarak Atam Kreş öğrencisi Hayal Dara oturdu. Hayal, bir süre önce kordonda gördüğü Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek'e, 'Ben başkan olacağım' demiştim. 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında temsili olarak Belediye Başkanı oldu. 18 Mart İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Bella Şık, büyüyünce Avukat sonrasında ise Belediye Başkanı olmak istediğini belirterek, çocuklar için daha fazla parklar ve spor salonları yaptıracağını, kantinlerde daha sağlıklı ve ucuz ürünler getireceğini, kaybola hayvanlar için arama ekipleri oluşturacağını söyledi. Başkan Erkek, bu talimatlarında not alınmasını istedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, bugün 23 Nisan ve harika bir gün olduğunu belirterek, "Çocuklar çok mutlu. Onları mutlu görünce, onlar gülümseyince bizde çok mutlu oluyoruz. Çok özel bir gün çünkü, Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı ve dünyanın ilk çocuk bayramı armağan edildiği dönemde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gün bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, geleceğimizin simgesi. Çünkü önce biz meclisimizi açtık. Meclisimizle birlikte kurtuluş mücadelesinin gerçekleştirdik. Gazi Meclis'le Cumhuriyetimizi kurduk. O yüzden Atatürk özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı bugün 23 Nisan'ı çocuklara bir bayram olarak armağan etti. Bizde Çanakkale'de çocuklarımızın mutlu olmaları, gülümsemeleri için kentteki tüm yaşam alanlarını daha güvenli, eğlenceli, keyifli hale getireceğiz. Onlar için eğitici, öğretici, önemli projelere, çalışmalara imza atacağız. Çocuk meclisimizi kuracağız. Oyunca müzelerimizi yapacağız. Parklarımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz. Onların iyi eğitim almaları için kreşlerimizde, diğer merkezlerimizde hayata iyi hazırlanmaları için her türlü çabayı göstereceğiz. Çünkü onların topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi, iyi eğitim almaları, sağlıklı büyümeleri, ülkemizin aydınlık geleceği için en önemli yatırım. Onları çok seviyoruz. Bugün Çanakkale'mizin güzel çocuklarıyla birlikte güzel etkinliklerde her beraber olacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi. - ÇANAKKALE