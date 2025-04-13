Çanakkale\'de 2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Renkli Görüntülere Ev Sahipliği Yaptı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde "2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali" binlerce katılımcıyı ağırladı. Festival, bölgesel ekonomiye katkı sağlarken, festival kapsamında düzenlenen yarışmalar da renkli görüntüler oluşturdu.

Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi desteğiyle Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen festival binlerce kişiyi ağırladı. Festival alanında yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar kuruldu, yeni tarım makinelerinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca üreticilere ait küçükbaş hayvan ırkları da misafirlere tanıtıldı.

Festivalin bölgesel ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Festivalimizin bu yıl ikincisini yapıyoruz. Halkımızın yoğun katılımı bizleri memnun etti. Amacımız yöresel ürünlerimizi tanıtmak ve çiftçilerimizi tarım modernizasyonu konusunda bilinçlendirmek istedik. Bölgemizdeki farklı ürün yelpazesini vatandaşlarla buluşturmayı istedik. Çiftçilerimizin bu festivalden dolayı memnun, mutlu. İnşallah buraya gelen yatırımcılar ve işletmeler de memnun kalmıştır" dedi.

Festival kapsamında düzenlenen buzağı emzirme yarışmaları, koyun ırk tanıtılması, koyun kırkma yarışmaları ve traktör ile penaltı yarışmaları büyük ilgi görerek, renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Festival kapsamında katılımcılara ayrıca çiftçiler tarafından hayır yemeği de dağıtıldı. - ÇANAKKALE