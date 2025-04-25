Çanakkale\'de binlerce kişi, 57\'nci Alay\'ın izinde yürüdü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında binlerce kişi, 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyünde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu tarafından tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği, kırık buğday çorbası dağıtıldı.

Sabah namazı kılındı

Ardından, 110 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sivil toplum kuruluşları, il kurum temsilcileri, öğrenciler, izciler ve çok sayıda rütbeli askerin de yer aldığı katılımcılar, saat 06.00'yı gösterdiğinde harekete geçti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu, kırık buğday çorbası dağıttıktan sonra yaptığı konuşmada, "Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 24-25 Nisan'da burada Kocadere'de yürüyüşümüze başlıyoruz, Conkbayırı'nda, genç arkadaşlarımızla birlikte. Ecdadımızın izninde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz vardı. Tiyatrolarımız vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine gençlerimize kol kola, el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Önemli tarih şuurunu geliştirmek adınada buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içerisinde Türkiye genelinde tarih bilincini ve şuurunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz" dedi.

57. Alay Komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni'nin torunu Hüseyin Avni Tanman ise, "57'nci Alay hepimizin bildiği gibi 27'nci Alay ile birlikte Anzakları durduran Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasına vesile olan bir mihenk taşı. Burada olmaktan çok mutluyum. 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne ilk defa katılıyorum. Bütün katılımcılarla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Çok derin hisler içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Atalarına yürüdüler

Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na gönderdiği ve "Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" sözleriyle tarihe geçen o günkü tarihi yürüyüş, bir kez daha hayat buldu. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1,5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi. Yürüyüşe binlerce kişi katıldı. - ÇANAKKALE