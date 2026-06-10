Çanakkale\'de geniş katılımlı afet tatbikatı yapıldı

Çanakkale'de muhtemel bir sel, fırtına ve hortum teması üzerinden devamında oluşabilecek ikincil afet senaryolarıyla ilgili meydana gelebilecek deprem, yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği'nin ev sahipliğinde ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde geniş katılımlı Afet Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, muhtemel bir sel, fırtına ve hortum teması üzerinden devamında oluşabilecek ikincil afet senaryoları ile Çanakkale'de meydana gelebilecek deprem, yangın çerçevesinde toplam 10 saha olay sürümü planlanırken, kurumlar arası iş birliği, koordinasyon ve müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Tatbikata; Çanakkale Valiliği, Ayvacık ve Bayramiç Kaymakamlıkları, AFAD, Belediye Başkanlığı, 2. Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü, Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler başta olmak üzere Çanakkale Afet Müdahale Planında ana çözüm ortağı tüm kurumlardan yaklaşık 440 kişi aktif olarak katılım sağladı. Tatbikat kapsamında, gerçek bir afet anında yapılması gereken ilk müdahale, tahliye, arama-kurtarma, hasta, yaralı nakli gibi süreçler uygulamalı olarak yürütüldü. Tatbikat, ulusal düzeyde 6 Şubat 2023 depremleri, Çanakkale'de son yıllarda meydana gelen orman yangınları başta olmak üzere sonrasında afet yönetimi süreçlerinde elde edilen tecrübeler dikkate alınarak, Çanakkale'nin afete dönüşebilecek tehlikeleri doğrultusunda planlanmış olup, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

Tatbikat öncesi Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman tatbikatta yer alacak ekiplerle bir araya geldi. Ardından İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında toplandı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Türkiye'nin en çok sınandığı afet türünün deprem olduğunu belirterek, "Anadolu Coğrafyasının bulunduğu konum itibariyle yüksek seviyede deprem üretme potansiyeline sahip fay hatları mevcut. ve en son işte 2023 tarihindeki ikiz depremlerde de hakikaten depremler tarihinde küresel ölçekte daha önce örneğine pek rastlanmayan afetlerle de sınandık. Afetlerin hep ifade ediliyor veya acil durumları bir öncesi, sırası ve sonrası diye 3 etaba bölüyoruz. Açık söylemek lazım, biz her türlü afette, afet sırasında çok büyük bir gayret, emek, çaba harcıyoruz. Çok üst seviyede bir gönüllülük hissiyatına sahibiyiz. Tabiri caizse devlet, millet topyekün seferber oluyor" dedi.

Afetlerin öncesine odaklanılması gerektiğinin de altını çizen Vali Toraman, "Afet sırasından daha erken başlamak lazım. Afet öncesinde de aslında hem afetlere fiziksel olarak, alt yapı olarak hazırlanmak, afetlere dirençli bir alt yapı oluşturmak, afetlere dirençli bir toplum oluşturmak gerekiyor. Bunu da afet öncesi o süreçte sağlamamız gerekiyor. Tabi maalesef bizde şöyle bir anlayış var. Afet öncesi harcama yapmakta, afete dirençli hale getirmekte, alt yapıları ve şehirleri biraz arzu ettiğimiz kadar bir gayret ortaya koyamıyoruz. Oysa afet öncesi yapılacak harcamalar, çabalar afet sırasındaki maliyetleri de ciddi manada düşürüyor. Sadece afet sırasında değil, afet sonrasında da iyileştirme çalışmaları safhasında da Türkiye çok büyük maliyetlerle, çok büyük bedellerle sınanıyor" diye konuştu.

Afet öncesi her yönüyle daha dikkatli, daha tedbirli olunması gerektiğini de dikkat çeken Vali Toraman sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için AFAD Başkanlığımız Türkiye genelinde bir planlamayla yerel, bölgesel ve ulusal seviyede tatbikatlar icra ediyor. Biz geçen yıl yine Çanakkale'de yerel seviyede bir deprem tatbikatı gerçekleştirmiştik. Bugünde bir başka afet türü olan fırtına, dolu, hortum afetine karşı bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Çanakkale'de afetlere dönük müdahale de bilinç, gönüllülük seviyesi çok yüksek. Bunu hem kamu kesiminde, hem de özel sektör kesiminde sivil toplum alanında da görebiliyoruz. Bu tatbikat ile zihnen hazırlanmak, hem de mevcut planların gözden geçirilmesine vesile olacak. Gün boyu faaliyetlerini takip edeceğiz. Eksiğimiz varsa bunları telafi etmeye çalışacağız. Yoksa da reflekslerimizi pekiştirmiş olacağız. Bunlar çok kıymetli faaliyetler. Bunun en büyük faydasını da Allah göstermesin bir afet olduğunda o zaman karşılığını alacağız. Bu tatbikatların esas amacı afet olmadan önce faaliyetler kapsamında gücümüzü, kapasitemizi geliştirmek."

Vali Ömer Toraman, açıklamasının ardından Koordinasyon Kurulu ile birlikte tatbikatla ilgili brifing aldı. Ardından sahada gerçekleştirilen tatbikatların yerinde incelenmesi için saha gezisi gerçekleştirdi. Vali Toraman ve Koordinasyon Kurulu, Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Huriye Demircioğlu Ek Binasındaki yangın ve enkaz tatbikatında incelemelerde bulundu. Vali Ömer Toraman'ın katıldığı yangın ve enkaz tatbikatında senaryo gereği binada mahsur kalan yaralılar ekipler tarafından tahliye edilerek, kurulan sahra çadırında tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan yaralılar senaryo gereği ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Çanakkale il genelinde gün boyu fırtına, dolu ve hortum tatbikatı kapsamında, saat 10.10'da Turgut Reis İlköğretim Okulunda tahliye, Bayramiç Eski Devlet Hastanesinde Su Baskını, Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Huriye Demircioğlu Ek Binasında Enkaz, Edremit istikametindeki Assos Tünelinde Trafik Kazası, Cuma Pazarı Köprüsü Mevkiinde Mahsur Kalma-Boğulma, Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Huriye Demircioğlu Ek Binasında Yangın, Marina Mevkiinde Denizde Kurtarma, Cumhuriyet Mahallesi Enkaz, Cuma Pazarı Köprüsü Mevkiinde Mahsur Kalma-Boğulma ve Barbaros Mahallesinde Enkaz tatbikatı gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE