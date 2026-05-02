Çanakkale\'de \'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı\' açıldı

Çanakkale'de, ülke genelindeki ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı', törenle açıldı. Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirilen açılışa, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Çanakkale'de Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen fuarda, farklı ilden getirilen 54 ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğüne ait ürünler sergileniyor. Fuar alanına kurulan standalarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıda, tekstil, seramik, gümüş işleme, deri çanta, ahşap hediyelik eşyalar yer alıyor. Düzenlenen Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda kurulan fuarın açılışında mehteran takımı marşlar seslendirirken halk oyunları gösterileriyle renklenen programın devamında, protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezdi.

Program açılışında konuşan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, "Bilindiği üzere hükümlü ve tutukluların işyurtlu faaliyetlerine katılımını sağlayarak onlara meslek edindirmek ve bu şekilde onları topluma yeniden kazandırmak amacı taşıyan 'İş Yurtları Fuarımız' sosyal sorumluluk ile ekonomik değerin en güzel şekilde birleştiği örnek bir organizasyondur. Bugün burada 54 kurumumuza ait ürünler sergilenecektir. Burada sergilenen her bir ürün azmin, emeğin ve yeniden başlama iradesinin somut bir göstergesidir. Ziyaretçilerimiz burada sadece ürünleri değil, aynı zamanda bir dönüşüm hikayesini, bir umudu ve geleceğe dair güçlü bir mesajı da görme fırsatı bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci işyurtları bünyesinde gerçekleştirilen önemli çalışmalardan birinin hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerinin sağlanması olduğuna dikkat çekerek, "İşyurtları Kurumu bünyesinde yürütülen çalışmaların en önemli boyutlarından biri, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerinin sağlanmasıdır. Verilen eğitimler sayesinde bireyler yalnızca üretime katılmakla kalmamakta; aynı zamanda bir zanaat öğrenerek, el becerilerini geliştirmekte ve geleceğe dair somut bir mesleki kimlik kazanmaktadır. Bu kazanımlar, tahliye sonrasında istihdama katılımı kolaylaştırmakta, bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerine ve topluma güçlü bir şekilde entegre olmalarına önemli katkılar sunmaktadır. İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim yoluyla üretime katılmalarını sağlayarak onları topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu yönüyle yalnızca bir üretim merkezi değil; aynı zamanda bireylerin hayata yeniden tutundukları, kendilerini geliştirdikleri ve geleceğe umutla baktıkları bir eğitim ve rehabilitasyon alanıdır. Fuar alanında gördüğümüz her bir ürün; sabrın, emeğin ve öğrenmenin bir sonucudur. Aynı zamanda bu ürünler, bireylere sunulan ikinci bir fırsatın nasıl değerli bir kazanıma dönüştüğünün somut bir göstergesidir" dedi.

Ülke genelinde gerçekleştirilen fuarlar hakkında bilgiler veren Başkan Hüsnü Gezginci, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinden 54 İşyurdu Müdürlüğümüzün katılımıyla gerçekleştirilen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı; yalnızca ürünlerin sergilendiği bir organizasyon değil, emeğin görünür olduğu, bir mesleğin öğrenildiği ve bir hayatın yeniden şekillendiği sürecin güçlü bir yansımasıdır. Bugün İşyurtları Kurumu olarak; ülke genelinde 377 işyurdu müdürlüğü ve 200'ün üzerinde iş kolunda yürüttüğümüz faaliyetlerle geniş ve güçlü bir üretim ağına sahibiz. Her geçen yıl yeni hedeflerle bu gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. 2025 yılı itibarıyla 77 bini aşkın hükümlü ve tutuklu işyurdu faaliyetlerinde aktif olarak yer almış; 2026 yılı itibarıyla ise 30 bini aşkın hükümlü ve tutuklu üretim süreçlerine katılmaya devam etmektedir. Bu tablo, İşyurtlarının yalnızca üretim yapan bir yapı olmadığını; aynı zamanda insan odaklı bir dönüşüm modelinin güçlü bir uygulama alanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

İşyurtlarında üretilen ürünlerin ekonomiye katkısına dikkat çeken Hüsnü Gezginci, konuşmasına şöyle devam etti: "İşyurtları Kurumu faaliyetlerinin temel çıktılarından biri de ülke ekonomisine sağlanan katkıdır. Tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, el sanatları ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen üretimle hem ekonomik değer oluşturulmakta hem de mesleki eğitim desteklenmektedir. Üretilen her ürün; emek, disiplin ve öğrenmenin somut bir göstergesidir. Yürütülen yatırımlar ve modernizasyon çalışmalarıyla üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği sürekli artırılmaktadır. Yerli ve milli üretim anlayışı, ekonomik bağımsızlığımızın güçlenmesinde ve kalkınmamızın sürdürülebilirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda yerli kaynaklarımızla üretim yaparak hem ekonomik değer oluşturmakta hem de yerli ve milli kapasitemizi güçlendirmekteyiz. İşyurtları Kurumu fuarları, bu üretim gücünün toplumla buluştuğu en önemli platformlardan biridir. Ayrıca Türkiye genelinde 97 satış mağazamız aracılığıyla üretilen ürünleri halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda başta Adalet Bakanlığımız olmak üzere, diğer bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve çeşitli kamu kurumlarının bazı ihtiyaçlarını da bu üretimler aracılığıyla karşılıyoruz."

Programda konuşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, "Hükümlülerin yeniden topluma kaynaştırılmasında bir geçiş süreci olarak işyurtlarının faaliyetlerini görmek mümkün. Çünkü bir taraftan cezaevinde yalnızca infaz gerçekleşmiyor. Öte yandan kendilerini hem eğitim açısından veya diğer sosyal açıdan geliştirmek için çeşitli imkanlar sunuluyor. Hükümlüler bunlardan yararlanarak tahliye sonrası hayatlarına kendilerini daha geliştirmiş olarak hazırlayabiliyorlar. Öte yandan hükümlülük süresi boyunca geçtikleri sürede meslek edinme imkanları var. Bu mesleklerini, edindikleri meslekleri icra etme imkanları var. İşte iş yurtları kurumumuz bunun için kurulmuş alt oluşturulmuş bir altyapı. Cezaevi ziyaretlerinde bunun pek çok örneğini görmüş bulunduk. Bugün de Çanakkale'de düzenlenen bu fuar meselesiyle Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet yürüten iş yurtlarının ürünlerini görme şansımız olacak" dedi. - ÇANAKKALE