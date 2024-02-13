Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı Ozanı İhsan Ozanoğlu Anıldı

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"Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı" türküsünü kaleme alan ve 1981 yılında hayatını kaybeden Ozan İhsan Ozanoğlu, vefatının 43'üncü yıl dönümünde Kastamonu'daki kabri başında anıldı.

"Çanakkale Türküsü" olmak üzere birçok eseri TRT repertuarına kazandıran Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu, ölümünün 43. yıl dönümünde anıldı. Halk Ozanı İhsan Ozanoğlu'nun, Kastamonu Merkez ilçesine bağlı Duruçay köyünde bulunan kabri başında düzenlenen anma törenine Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Duruçay Ortaokulu öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Annesinden duyduğu ağıt ile Çanakkale Türküsü'nü yazmıştır"

Babasının ömrünün yazmak ve okumak ile geçtiğini söyleyen İhsan Ozanoğlu'nun oğlu Günay Ozanoğlu, "Güzel bir günde babamızı anıyoruz. 43 yıl önce olduğu gibi bugün de anmaya çalıştık. Allah mekanını cennet eylesin. Anmaya gelenlere teşekkür ediyoruz. Çeşitli zamanlarda İhsan Ozanoğlu anılıyor. Kastamonu Üniversitesi tarafından kısmen de olsa destekleri bulunuyor. Bunun yanı sıra çeşitli panel, etkinlik, programlarda da anma etkinliği düzenleniyor. Bu bizleri memnun ediyor, gurur veriyor" dedi.

Çanakkale Türküsü'nün İhsan Ozanoğlu tarafından annesinden aldığı ağıt ezgiyi müzikal çalışmayla türkü haline dönüştürdüğünü belirten Günay Ozanoğlu, "1948 yılında biraz önce mezarı başında abim ile birlikte devlete belgesi ile teslim ettiğine dair elimizde belgeler bulunuyor. Şu anda mevcut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında Çanakkale Türküsü ve diğer eserleri zaman zaman 115 civarında türküyü TRT repertuarına teslim etmiştir. Bunun yanı sıra hafız, müteessir, vaizdi. Öğretmenlik vasfını üstlendi. Albay Ali Cesuroğlu gibi şahsiyetli komutanlarımızın hocasıydı. Kendisini ilme vermişti, son günlerine kadar yazarak hayatını devam ettirdi. Mezar taşında siyah yerlere yazılan yazıları vefatından 4 ay önce hazırlamıştı. Okumaya, yazmaya, öğretmeye, ilme önem veren bir insandı. Farklı yazılarından farklı eserler ortaya çıkarıldı. İyi bir şairdi. Bütün şiirleri belli bir düzen içerisinde yazılmıştır. Ayrıca sesli müzik, din gibi derslerde vererek çok fazla öğrenci yetiştirmiştir. Çok farklı ve çok yönlü bir kişilikti. 13 Şubat 1981 yılında aramızdan ayrıldı" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin icra edilmesi ve yapılan duadan sonra davetlilere Kastamonu Belediyesi ekiplerince çorba ikram edildi. - KASTAMONU