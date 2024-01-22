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Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Ziyaret Etti

Bursa'ya kampa gelen Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret ederek, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İzciler, ritüelleri olan sarılmayı Başkan Erdem ile de gerçekleştirince sıcak anlar yaşandı.

Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem\'i Ziyaret Etti
22.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:00
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Bursa'ya kampa gelen Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde ziyaret ederek, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İzciler, ritüelleri olan sarılmayı Başkan Erdem ile de gerçekleştirince sıcak anlar yaşandı.

Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri ve Liderleri Hüseyin Çoban, Uludağ İzcileri'nin misafiri olarak Uludağ Kış İzci Kampı'na geldi. Program kapsamında Bursa'yı da gezen izciler, Nilüfer Belediye Başkanı Tugay Erdem'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette izcilik ile ilgili bilgi veren Hüseyin Çoban, yaptıkları faaliyetleri anlattı. Türkiye'de izciliğin son yıllarda kan kaybettiğini belirten Çoban, gençleri doğa ile buluşturan etkinliklerin en etkilisinin izcilik faaliyetleri olduğunu anlattı.

Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Erdem, Nilüfer'de yürüyüşten yamaç paraşütüne birçok farklı aktivitenin yapılabildiğine dikkat çekti. İzcilere bu anlamda imkanlar da sunabileceklerini belirten Erdem, gezi rotalarında organize edilecek aktivitelerde yardımcı olabileceklerini söyledi. Erdem, gençlere her anlamda destek vermeyi önemsediklerinin de altını çizdi.

Görüşmede renkli görüntüler de oluştu. İzciler, her kamptan bir armanın yer aldığı gömleği Başkan Erdem'e hediye ettiler. Ziyaret sonunda izciler sarılma ritüellerini de gerçekleştirdiler. Birçok gencin Başkan Erdem'e sarıldığı anda sıcak görüntüler oluştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Kale Gençlik Derneği İzcileri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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