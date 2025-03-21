Çanakkale Kıyılarında Asayişi Sağlayacak Bot Göreve Başladı - Son Dakika
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Çanakkale Kıyılarında Asayişi Sağlayacak Bot Göreve Başladı

Çanakkale'de Jandarma Asayiş Bot Timi, denizde güvenliği artırmak için 7/24 görev yapacak.

21.03.2025 14:07
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- Çanakkale kıyılarında güvenlik güçleniyor

Çanakkale'de Jandarma Asayiş Botu göreve başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de güvenliği artırmak ve denizdeki yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla Jandarma Asayiş Bot Timi göreve başladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek olan tim, Eceabat Kabatepe Jandarma Karakolu'nda konuşlandırıldı. 7 gün 24 saat görev yaparak denizde asayişi sağlayacak tim, özellikle denizden erişimin zor olduğu kıyılar, koylar ve adalarda güvenliği sağlamak için görev yapacak.

Yeni göreve başlayan bot hakkında teknik bilgileri paylaşan Jandarma Asayiş Bot Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Selim Kiriktir, "Botumuz 11 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 250 beygirlik dıştan takma öift motorlara sahip olup, 8 personel kapasitelidir. Fiber teknemizde, cps, harita, solar gibi teknik cihazlarımız mevcuttur. Asayiş botumuz her türlü acil vakalarda bölgemizde meydana gelen göçmen kaçakçılığını engellemek, karadan ulaşımı kolay olmayan kıyılar, ada, adacıklar ile koy ve körfezlerin kıyılarında önleyici kolluk hizmetini yürütecek. Denizde genel güvenlik ile asayiş ihlal eden bir suçla karşılaşıldığında, gecikmesinde sakınca bulunan halde suça el koymak ve suçluları yakalayarak, ilgili kolluk birimine teslim etmekle hükümlüdür. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı olarak, daima milletimizin emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklalamada ise, "Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapacak Jandarma Asayiş Bot Timi, Eceabat Kabatepe Jandarma Karakolu'nda göreve başlamıştır. Bu sayede Jandarma, kıyılarda ulaşılması zor olan bölgelere denizden erişim imkanı kazanarak; sit alanlarının korunması, göçmen kaçakçılığıyla mücadele, usulsüz avlanma ve kayıp şahıs olayları gibi durumlara daha hızlı müdahale edebilecektir. Jandarma Asayiş Bot Timi, vatandaşlarımızın güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olacaktır. Mavi vatanın güvenliği artık daha güçlü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Kıyılarında Asayişi Sağlayacak Bot Göreve Başladı - Son Dakika

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