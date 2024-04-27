Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzikle Umuda Yolculuk Konseri - Son Dakika
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzikle Umuda Yolculuk Konseri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzikle Umuda Yolculuk Konseri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Müzikle Umuda Yolculuk' konserinde, deprem bölgesindeki köy çocukları için bilet yerine ayakkabı toplandı.

27.04.2024 20:07  Güncelleme: 20:14
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından "Müzikle Umuda Yolculuk" konseri gerçekleştirildi. Konsere gelenler, deprem bölgesindeki köy çocukları için verilen konsere, bilet yerine ayakkabıyla girdiler.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İletişim Fakültesi, Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen "Müzikle Umuda Yolculuk" konseri düzenlendi. Konsere, seyirciler, bilet yerine 28-42 numara yeni spor ayakkabı ile giriş sağladı. Bu ayakkabılar köy okullarındaki çocuklara ulaştırılacak. Bu konserle birlikte, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım edilmesi amaçlanıyor.

Konseri Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci izledi.

Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi toplumsal faaliyetlerinden bir yenisini daha gerçekleştiriyor. Şahane bir konser verilecek. Konserde temel amacımız köy okullarındaki öğrenciler için izleyici, dinleyicilerden birer spor ayakkabı getirmesini istedik. Bugün gelen misafirlerimiz bilet yerine spor ayakkabı getirdiler. Bu ayakkabılar bayramdan önce köy okullarındaki minik öğrenciler ile buluşturulacak. Konserde müzik ve sahne sanatları fakültesi orkestrası ile barış koromuz sahne alacak" dedi.

Projeye spor ayakkabı ile destek vererek, konseri izlemeye gelen Osman Acar, "İhtiyacı olan çocuklar için bu birlikteliğin sağlanmış olması çok önemli. Bizde çorbada ki tuz misali bu katkıyı yapabildiğimiz için kendimizi çok mutlu hissediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzikle Umuda Yolculuk Konseri - Son Dakika

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