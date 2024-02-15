Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ayvacık ilçesine giderek, Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezini ziyaret etti.
İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelikve Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, Geri Gönderme Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Vali İlhami Aktaş, Geri Gönderme merkezi müdürlüğün hizmet birimlerini gezerek personele çalışmalarında başarılar diledi. Ardından Ayvacık ilçesinde yapımı devam eden düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi binasının yapımında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali İlhami Aktaş, yapım çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi hizmet binasının Ayvacık ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali İlhami Aktaş'ın Ayvacık ilçesi ziyaretlerine Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Eren Arslantaş, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut ve Geri Gönderme Sevk Koruma Takım Komutanı J. Teğmen İbrahim Mert Türkoğlu eşlik etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Çanakkale Valisi Ayvacık'ta Geri Gönderme Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
Şanlıurfa Viranşehir'de çobanlık yapan Ali S., hayvanlarını otlattığı sırada beş kişinin saldırısına uğradı. Feci şekilde dövülüp iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan Ali S., olay sırasında çekilen çıplak görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca evden çıkamaz hale geldi.
Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi. Toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen araçların dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü. 1755 araçtan 1038'ine normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi ve kabul edildi.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Erkan Özerman, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde helallik alındıktan sonra İzmit'e gönderildi. Cenaze törenine sanat dünyasından az sayıda kişi katıldı. Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın kendisine verdiği tacı yıllarca gururla taşıdığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını belirterek "Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi" şeklinde konuştu.
Yeniden aday gösterilen Konya Cihanbeyli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Kale, vatandaşlara seslendiği sırada ağzından küfürlü ifadeler çıktı. O anlar kalabalık içerisindeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde yaşlı bir adama yapılan şiddet, güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddet uygulayan kişi tutuklanırken, yaşlı adamın durumu ciddiyetini koruyor. Kurum tarafından ise şiddet uygulayan 2 personelin işine son verildi.
8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek avukatlar vasıtasıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla örgütün "güncel yapılanması"na ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?