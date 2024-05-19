Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadeleyi başlatmasının 105.

19.05.2024 11:45
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; vatan topraklarını kurtarmak ve bağımsızlığı ilan etmek için Samsun'a çıkıp Milli Mücadeleyi başlatmasının 105. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vali İlhami Aktaş tarafından yayınlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "105 yıl önce istiklalimiz ve istikbalimizi korumak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde esareti kabul etmeyen, hürriyetten vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesi, Türkiye Yüzyılında da yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; İstiklal mücadelemizin dönüm noktası olan bugünü gençlere armağan etmiş olup bu meşaleyi sonsuza kadar yakacak emaneti sonsuza kadar taşıyacak olan gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgili gençlerimiz ve tüm halkımızın "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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