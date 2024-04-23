Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü anma ve bayramın önemini vurguladı.

23.04.2024 08:56
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Vali İlhami Aktaş tarafından yayınlanan yazılı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz."Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, kanını ve canını ortaya koyarak bağımsızlık mücadelesi veren Aziz Milletimiz, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kendi idaresini eline almıştır. Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Her şeyin en iyisini hak eden, egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve aileleriyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı onlar için hazırladığımız farklı ve eğlenceli etkinliklerle günün anlam ve önemine uygun olarak neşe içerisinde hep beraber kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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