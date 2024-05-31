Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Geri Gönderme Merkezini Denetledi

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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde denetlemede bulundu.

Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut tarafından karşılandı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezini denetleyen Vali İlhami Aktaş, Geri Gönderme Merkezinin işleyişi, sunduğu hizmetler, mevcut uygulamaların etkinliği ve yapılan çalışmalar hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelik ve Geri Gönderme Merkezi Müdürü İlyada Bulut'tan bilgi aldı.

Yapılan bilgilendirmenin ardından Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü hizmet birimlerini gezen Vali İlhami Aktaş, birimlerin personelinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geri Gönderme Merkezinde iş ve işlemlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi için çalışanların ellerinden gelen gayreti göstermeleri gerektiğini ifade eden Vali İlhami Aktaş, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami Aktaş'ın Ayvacık İlçesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi denetimine; Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı J. Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yb. Ercan Oran, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Çelik ve Valilik Avukatı Ahmet Ural Elibol eşlik etti. - ÇANAKKALE