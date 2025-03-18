Çanakkale Zaferi\'nin 110. yıldönümü Arpaçay\'da kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Arpaçay'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu. Tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Anma programı, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda devam etti Buradaki programa; Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Cumhuriyet Savcısı Sümeyra Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe protokolü, İl Genel Meclis Üyesi, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, "Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, şiir dinletisi, 18 Mart temalı gölge tiyatro gösterisi, okul korosu müzik dinletisi ve "18 Mart Kahramanları" adlı oratoryo gösterisini sundu. Ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan görsel sunum izlenirken, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programın sonunda protokol üyelerine günün anlamına ithafen peksimet ve kuru üzüm ikram edildi. - KARS