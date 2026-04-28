Canik Belediyesi\'nden çölyak hastalarına destek

Samsun Canik Belediyesi, glütensiz gıda paketlerini çölyak hastalarına ulaştırmaya devam ediyor.

Glüten hassasiyeti taşıyan çölyak hastalarına, içerisinde glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı paketleri ulaştırmaya devam eden Canik Belediyesi, başvuru sürecinin ardından ilçede talepte bulunan tüm Çölyak hastalarına glütensiz gıda paketlerini teslim etmeyi sürdürüyor. Yüksek maliyetleriyle dikkat çeken glütensiz gıda ürünlerini Çölyak hastalarına ücretsiz bir şekilde ulaştıran Canik Belediyesi, birçok alanda sürdürdüğü sosyal destek programlarıyla gönüllere dokunuyor. çölyak hastalarına yönelik destekleri sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çölyak'ın farkındayız, hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Başvurular Başladı

Canik Belediyesi'nin glütensiz gıda paketi desteğinin yeni dönemi için başvuru süreci başladı. Canik'te ikamet eden çölyak hastası vatandaşlar, 5 Mayıs 2026 tarihine kadar belediyenin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Glütensiz gıda paketi desteğine ilişkin bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimize yönelik glütensiz gıda paketi desteğimizi sürdürüyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimizin glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak ve bütçelerine bir nebze destek olmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz destek programımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimize içerisinde glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı paketleri ulaştırmayı sürdürüyoruz. İlçemizde sosyal destek çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyor, gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" şeklinde ifade etti. - SAMSUN