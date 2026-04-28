Canik Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canik Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

Canik Belediyesi\'nden çölyak hastalarına destek
28.04.2026 12:59  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Canik Belediyesi, glütensiz gıda paketlerini çölyak hastalarına ulaştırmaya devam ediyor.

Samsun Canik Belediyesi, glütensiz gıda paketlerini çölyak hastalarına ulaştırmaya devam ediyor.

Glüten hassasiyeti taşıyan çölyak hastalarına, içerisinde glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı paketleri ulaştırmaya devam eden Canik Belediyesi, başvuru sürecinin ardından ilçede talepte bulunan tüm Çölyak hastalarına glütensiz gıda paketlerini teslim etmeyi sürdürüyor. Yüksek maliyetleriyle dikkat çeken glütensiz gıda ürünlerini Çölyak hastalarına ücretsiz bir şekilde ulaştıran Canik Belediyesi, birçok alanda sürdürdüğü sosyal destek programlarıyla gönüllere dokunuyor. çölyak hastalarına yönelik destekleri sürdürdüklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çölyak'ın farkındayız, hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

Başvurular Başladı

Canik Belediyesi'nin glütensiz gıda paketi desteğinin yeni dönemi için başvuru süreci başladı. Canik'te ikamet eden çölyak hastası vatandaşlar, 5 Mayıs 2026 tarihine kadar belediyenin Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Glütensiz gıda paketi desteğine ilişkin bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimize yönelik glütensiz gıda paketi desteğimizi sürdürüyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimizin glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak ve bütçelerine bir nebze destek olmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz destek programımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çölyak hastası hemşehrilerimize içerisinde glütensiz gıda ürünlerinin yer aldığı paketleri ulaştırmayı sürdürüyoruz. İlçemizde sosyal destek çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyor, gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" şeklinde ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Canik Belediyesi, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 13:17:02. #7.12#
SON DAKİKA: Canik Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.