Canik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Canik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Canik\'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

29.10.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

Canik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da büyük bir coşku ve sevinç içinde kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın sevinç ve heyecanının paylaşıldığı ilçede Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde düzenlenen programda öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yer alan atölyeleri ve laboratuvarları Türk bayraklarıyla süsleyen öğrenciler, Akıncı TİHA'nın gölgesinde marşlar söyleyip, hatıra fotoğrafları çekindi.

"Tam bağımsız Türkiye idealiyle daima ileri"

Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhuriyet'i gelecek nesillerin daha ileriye taşıyacağını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, özgün eserleri ve fikirleriyle donanımlı bir şekilde yetişen nesillerimizle birlikte yükselmeye devam edecektir. Bizler büyük bir sorumluluk ve hassasiyetle bilim ve teknolojiye hakim, karakteri ve fikirleriyle geleceğe yön veren, milli ve manevi yönleri güçlü nesilleri yetiştirmeye büyük bir gayretle devam edeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başarılarına yenilerini ekleyen, bilimde ve teknolojide tam bağımsız Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Gelecek nesillerimiz bugün yanan tam bağımsız Türkiye'nin meşalelerini, geleceğe gururla taşıyacaklardır. Bizler geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, millet ve mukaddes değerler uğrunda şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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