Çankaya Belediye Başkanı Malatya'da İl Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çankaya Belediye Başkanı Malatya'da İl Başkanını Ziyaret Etti

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Malatya'ya gelen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı ziyaret etti. Güner, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da ayağa kaldırılması gereken ilçelerin olduğunu belirtti. Depremin etkili olduğu ilçelere destek vereceklerini söyledi.

18.06.2024 10:42
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(MALATYA) - Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Malatya'ya gelen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız'ı ziyaret etti. Güner, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya'da ayağa kaldırılması gereken ilçelerin olduğunu belirtti. Depremin etkili olduğu ilçelere destek vereceklerini söyledi.

Bayram ziyaretleri kapsamında memleketi Malatya'da temaslarda bulunan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner partisinin Malatya İl Başkanı ve partililer ile bir araya geldi. CHP Malatya İl Başkanlığı'nda partililerle bayramlaşan Güner, burada yaptığı açıklamada Malatya ile dayanışma içinde olacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu bayram vesilesiyle bugün İl Başkanlığımızı ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda Doğanşehir ve Yazıhan Belediyelerimizin ziyareti de programımızdaydı. Tabi bunların önemi var. Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan belediyelerimizdi. 31 Mart seçimleriyle birlikte uzun bir aradan sonra partimiz hem Türkiye'de hem de Malatya'da önemli bir başarı elde etti ve belediye sayılarımız arttı. Dolayısıyla aramıza yeni katılan belediyelerimizi de ziyaret ederek başlamak istedim programımıza. Önümüzdeki günlerde yine bayram süresince diğer belediye başkanlarımızı hem görevlerinde hayırlı olması için dileklerimizi sunacağız hem de bayramlarını kutlayacağız. Bugünün programında da şu anda il başkanlığımızı ziyaret ediyoruz.  Barış Başkanımız gençlik kollarından beri birlikte mücadele içinde olduğumuz, hukukumuzun olduğu bir il başkanımız. Malatya'da belediyelerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından ayağa kaldırılması gereken ilçelerimiz var, mahallelerimiz var. Bu anlamda kentler arası dayanışma da çok önemli. Çankaya, depremin hemen ardından deprem bölgesinde yardım eli uzatan bir belediyeydi. "

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şunları söyledi:

"Şehrimiz zor bir dönemden geçiyor. En zor dönemde Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler,  şehrimizin yanındaydı. Bizler için Malatya'da kazandığımız 5 belediyeyi büyütmek temel asil görevimizden biri. Bugün yerel seçimden sonra ilk defa bir dışarıdan gelen bir belediye başkanımızı ağırlıyoruz.  Çankaya Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biri. Kurumsal hafızasıyla, gücüyle beraber partimizin Malatya'da kazanılan beş belediyenin yanında olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya Belediye Başkanı Malatya'da İl Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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