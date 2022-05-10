Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor

10.05.2022 12:39
Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile Mor ve Ötesi Konseri düzenliyor.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile Mor ve Ötesi Konseri düzenliyor.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 16-18 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek "Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri" ile başlayacak etkinlikler, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'in yanı başında Anıtpark'ta gerçekleşecek Mor ve Ötesi konseri ile taçlanacak.

"Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşileri", 16 Mayıs'ta açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yapacağı, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'un "Kurtuluş, Kuruluş; Demokrasi ve Cumhuriyet" başlıklı söyleşiyle başlayacak. 17 Mayıs'ta "Kurtuluştan, Kuruluşa Bağımsızlık" başlığında Tarihçi Sinan Meydan, "Ulusal Egemenlik ve Demokrasi" başlığında ise gazeteciler Mustafa Balbay, Fikret Bila ve Miyase İlknur, Çankayalılar'la buluşacak. 18 Mayıs'ta da Deniz Zeyrek ve Utku Çakırözer Çankaya Belediyesi'nin konuğu olacak.

BAŞKAN TAŞDELEN'DEN DAVET

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Birlikten güç doğuyor anlayışımızı milli bayram kutlamalarımızda da sürdürüyoruz. Büyük Atamızı anacağımız 19 Mayıs'ın 103'üncü yılını büyük bir coşkuyla ve hep birlikte tüm Ankaralılarla kutlamak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hem Anıtpark'ta gerçekleştireceğimiz Mor ve Ötesi konserimize hem de Yaşar Kemal Kültür Merkezimizde düzenleyeceğimiz Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Doğru Ulusal Egemenlik ve Demokrasi Söyleşilerine davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs'ı Söyleşiler ve Konserle Kutluyor - Son Dakika


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