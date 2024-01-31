Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü\'nü Milli Mücadele Müzesi\'ne dönüştürdü

Çankaya Belediyesi'nin son teknoloji ile tarihi buluşturduğu Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, ilk haftada yüzlerce ziyaretçi ağırladı. Tarihi müzeyi gezmek isteyen vatandaşlar, Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e geliyor.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in hizmete açtığı Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi, 23 Ocak'tan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışa özel olarak ilk hafta ücretsiz gezilebilen müzeyi bu süre içerisinde bine yakın vatandaş ziyaret etti.
Milli Mücadele Müzesi, 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren ücretli olarak ziyaret edilecek. Girişlerde tam bilet 50 TL, öğrenci bileti ise 25 TL olacak.
TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ TARİH DENEYİMİ
Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde stratejik değer taşıyan, aynı zamanda Ankara tarihinin ayakta kalan en önemli yapılarından biri olan Abidin Paşa Köşkü'nü Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştüren Çankaya Belediyesi, ziyaretçilerine son teknolojiyle donatılmış etkileşimli bir tarih deneyimi sunuyor.
Müze girişinde Atatürk'ün tarihi "Nutuk" sayfalarından oluşturulan portresi yer alıyor. Engelli yurttaşlar için özel tasarlanmış kiosk uygulamasıyla, etkileşimli bilgilendirme fırsatı sunuluyor. Abidin Paşa Odası, Milli Mücadele Basın Odası, Sinema Odası, Kahramanlar Odası, Cephe Odası'nın bulunduğu müzede, görsel çalışmalar, etkileşimli vitrinler ve duvarların yanı sıra müze ziyaretçileri, Atatürk hologramı ile fotoğraf çektirme imkanı buluyor.
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