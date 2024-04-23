Çankaya Belediyesi\'nden 23 Nisan sergisi

Yerel

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Evi'nde kültür, sanat, spor alanında eğitim alan çocuklar, yaptıkları resim ve seramik eserleri, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sergileyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'ı coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 23 Nisan Çocuk Evi'nde eğitim alan çocuklar da sergi ile bayramlarını kutladı.

Dünyadaki ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan'ın kendilerine ne ifade ettiğini resme ve seramik eserlerine işleyen çocuklar, kimi zaman "Frida Kahlo" kimi zaman "İnci Küpeli Kız" kimi zaman da "Çığlık" tablosunu betimleyen kostümleriyle sahne aldı.

Çankayalı çocukların eserleri, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde 29 Nisan'a dek görülebilecek.