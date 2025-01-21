Çankaya'da 32. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Çankaya'da 32. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri Başladı

Çankaya Belediyesi, bu yıl 32'ncisi düzenlenen 'Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapıyor. 'Uğur Mumcu Sesleniyor' sloganıyla başlayan etkinlikler, çeşitli panel, söyleşi ve sergilerle 31 Ocak'a kadar sürecek.

21.01.2025 11:28  Güncelleme: 12:34
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da "Adalet ve Demokrasi Haftası"na ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek haftada, başta Uğur Mumcu olmak üzere tüm Cumhuriyet aydınları, çok sayıda etkinlik ile Çankaya'da anılacak. 31 Ocak'a kadar sürecek haftada, sergi, açık oturum, söyleşi ve panel Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi 32'ncisi düzenlenecek Adalet ve Demokrasi Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Bu yılki sloganı "Uğur Mumcu Sesleniyor" olan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 31 Ocak'ta sona erecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hazırlanan haftada onlarca sergi, açık oturum, söyleşi ve panel Başkentlilerle buluşacak.

32. Adalet ve Demokrasi Haftası, 24 Ocak günü Batıkent Uğur Mumcu Park'ında yer alan anıta çelenk bırakma ile başlayacak. Batıkent'teki etkinliğin ardından etkinlik Uğur Mumcu'nun Sokağı'nda devam edecek. Mumlar ve karanfiller ile Çankaya'daki evinin önünde düzenlenecek törenin sonrasında adalet ve demokrasi haftası, başta Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi olmak üzere Çankaya'nın dört bir yanında onlarca etkinlikle gerçekleşecek.

Etkinlikler, 25 Ocak'ta düzenlenecek paneller ile devam edecek. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan kolaylaştırıcılığında düzenlenecek ilk panelde, eski TBMM Başkanvekili Levent Gök, eğitimci ve yazar Serpil Çelenk Güvenç, siyaset bilimci Eren Aksoyoğlu ile Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı konuşmacı olarak yer alacak. Saat 14.00'te Aşık Mustafa Tükel, katılımcılara türkü dinletisi sunacak.

Çağdaş Sanatlar Merkezi ayrıca "21'inci Yüzyıl İçin Kadın" başlıklı panele de ev sahipliği yapacak. Panelde Prof. Dr. Yasemin Yalım, Dr. Akasya Kansu Karadağ ve Münevver Kepenek konuşmacı olarak yer alacak. Bir başka panelde ise "Yargıda 22 yılın değerlendirmesi: Hukuksuzluk mu? Yoksa yeni bir hukuk mu?" sorunsalı ele alınacak. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde ise "Özgür toplum, özgür basın" konusu ele alınacak. Gazeteci Erhan Karadağ ve Gökhan Bulut konuşmacı olarak kürsüde olacak.

Çankaya Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 32'ncisi düzenlenecek haftanın gün gün programına 'www.umag.org.tr/etkinlikler' sayfasından ulaşılabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çankaya'da 32. Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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