Çankayalı Minikler Mezun Oldu - Son Dakika
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Çankayalı Minikler Mezun Oldu

04.06.2022 10:36
Çankayalı Minikler Mezun Oldu

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 6 yaş grubu çocuklar mezuniyet sevinci yaşadı. Kreşlerde okul öncesi eğitim alan 290 minik Çankayalı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenle keplerini attılar.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören 6 yaş grubu çocuklar mezuniyet sevinci yaşadı. Kreşlerde okul öncesi eğitim alan 290 minik Çankayalı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle keplerini attılar.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen mezuniyet töreni şenlik havasında geçti. Çankaya Belediyesi'nin Ata, Çamlıtepe Atlas, Masal Kalesi, Martı, Barış, Dostluk, Umut, Togan Özliyen, Mutlukent Bulut, Deniz, Berkin Elvan ve Mutluluk kreşlerinde eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 6 yaş grubu çocuklar, güzel havanın keyfini çıkardı.

Çocukların mezuniyet sevincine, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Çankaya Belediyesi bürokratları ile çalışanları da ortak oldu.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde çocukların, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda yetiştiklerinin altını çizen Gök, "Öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasını sağlayan bir belediye başkanımız var. Türkiyemizin genç belediye başkanlarından biri olan Alper Taşdelen, yapmış olduğu yatırımlarla betona değil çocuklara ve geleceğe yatırım yaparak Türkiye Cumhuriyetinde önemli bir görev görüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi insana, çocuğa ve geleceğe yatırım yapıyor" dedi.

Eğitim öğretim dönemi sonunda diplomalarını alan çocukların heyecanı ve coşkusu kep atma ile doruğa çıktı.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Umut, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çankayalı Minikler Mezun Oldu - Son Dakika

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