Çankırı 2023 Yılında Göç Sayısında 61. Sırada Yer Aldı - Son Dakika
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Çankırı 2023 Yılında Göç Sayısında 61. Sırada Yer Aldı

Çankırı 2023 Yılında Göç Sayısında 61. Sırada Yer Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer alırken, yurtdışına en fazla göç veren 39. il oldu. Çankırı'ya göç edenlerin sayısı 2022 yılında bin 418 kişi iken 2023 yılında 732 kişi oldu. Çankırı'dan yurt dışına göç eden kişi sayısı ise 2022 yılında bin 168 kişi iken 2023 yılında 2 bin 741 kişi oldu.

19.07.2024 16:52
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer alırken, yurtdışına en fazla göç veren 39. il konumunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından, Çankırı'ya göç edenlerin sayısı 2022 yılında bin 418 kişiyken 2023 yılında 732 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 64,8'ini erkek, yüzde 35,2'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Çankırı'ya yurt dışından gelen nüfusun 279'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 453'ünü yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların alınan göç içerisindeki oranı yüzde 61,9 olarak hesaplandı. Çankırı'dan göç eden kişi sayısı 2022 yılında bin 168 kişiyken 2023 yılında 2 bin 741 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 63,0'ını erkek, yüzde 37'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Çankırı'dan yurt dışına göç eden nüfusun 637'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken 2 bin 104'ünü yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların verilen göç içerisindeki oranı yüzde 76,8 olarak hesaplandı. Çankırı 2023 yılında yurtdışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 61. sırada yer alırken yurtdışına en fazla göç veren 39. il konumunda bulundu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çankırı, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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