Çankırı'da korkutan yangın: Vali Taşolar, gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı böyle teselli etti - Son Dakika
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Çankırı'da korkutan yangın: Vali Taşolar, gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı böyle teselli etti

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev küle döndü, 2 ev ve 2 ahır hasar gördü. Vali Taşolar, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek teselli etti.

17.04.2024 16:59
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Çankırı'da korkutan yangın: Vali Taşolar, gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı böyle teselli etti

2 ev küle döndü, 2 ev ve 2 ahır hasar gördü

Vali Taşolar'dan 2 evin yandığı, 2 ev ve 2 ahırın hasar gördüğü köyde inceleme

ÇANKIRI - Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yapraklı ilçesinde iki evin küle döndüğü, 2 ev, 2 ahır ve 1 traktörün hasar meydana gelen köyde incelemelerde bulundu.

Olay, dün gece saatlerinde Yapraklı ilçesi Çakırlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile 3 ev ve 2 ahıra sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılmaz hale gelirken, 2 evin çatısında ve 2 ahır ve 1 traktörde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan yangının ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, köye giderek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Taşolar daha sonra yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Çankırı\'da korkutan yangın: Vali Taşolar, gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı böyle teselli etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çankırı'da korkutan yangın: Vali Taşolar, gözyaşlarına boğulan yaşlı adamı böyle teselli etti - Son Dakika

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