Çardak Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çardak Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi

Çardak Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi

Kapadokya'yı bağlayan Çardak yolu, 6'dan 10 metreye genişletildi ve sıcak asfaltla kaplandı.

11.10.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'nın turizm merkezlerini birbirine bağlayan Çardak yolu, Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfalt yapıldı. 6 metreden 10 metre genişliğe çıkan yol, daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Ürgüp, Uçhisar ve Göreme'yi, Derinkuyu ve Kaymaklı'ya bağlaması nedeniyle çevreyolu pozisyonunda olan 7 kilometrelik Çardak yolunda sıcak asfalt çalışması Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı. Pazartesi günü trafiğe açılması planlanan yolda çizgi çalışmaları başladı. Hafta sonunda trafik işaret ve bilgilendirme levhalarının yerleştirilmesiyle yol güvenli bir şekilde trafiğe açılacak. Eski hali sathi kaplama olan yol, maden ve yapı malzemeleri taşıyan ağır vasıtaların ve yabancı turistleri taşıyan otobüslerin yoğun olarak kullandığı bir yol olması nedeniyle Nevşehir için önem arz ediyordu. Zaman zaman 6 metreye kadar düşen yol, İl Özel İdaresinin yarma ve dolgu çalışmasıyla 10 metre platform genişliğine sahip bir yol haline geldi.

Vali Ali Fidan, önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak yolda inceleme yaptı. Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam'dan bilgi alan Vali Ali Fidan, yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Fidan'a yol incelemesinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Çam'ın yanı sıra İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Balak, Yol Şube Müdürü Oğuz Süleyman Albayrak ve teknik ekip eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir İl Özel İdaresi, Yerel Haberler, Derinkuyu, Kapadokya, Uçhisar, Ulaşım, Göreme, Turizm, Yerel, Yaşam, Ürgüp, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çardak Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Makam odasına balyozlu saldırı Ortalığı savaş alanına çevirdi Makam odasına balyozlu saldırı! Ortalığı savaş alanına çevirdi
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çardak Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.