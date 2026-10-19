Çarşamba\'da Muhtarlar Günü için Belediye Meydanı\'nda tören düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla Belediye Meydanı'nda tören düzenlendi.

Çarşamba ilçesinde, '19 Ekim Muhtarlar Günü' Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Çarşamba Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan, "19 Ekim 2015 yılında Başbakanlık genelgesiyle, her yıl 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Biz muhtarlar vatandaşlarımızın isteklerini, taleplerini, valililerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede ilgili birimlere ileterek, memleketimizin huzur ve refahını yükseltmek adına mesai kavramı gözetmeksizin halk tarafından seçilmiş, Cumhurbaşkanı tarafından yetkilendirilmiş kişileriz. Tek amacımız kaymakamımızın önderliğinde, memleketimize hizmet edip, görevimizi düzgün yapmaktır. Bizler devletin gözünde halk, halkın gözünde devletiz. Bu anlayış ile hepimize görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Program, çelenk sunma törenin ardından kahvaltı programı ile sonlandı.