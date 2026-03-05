Yılmaz: "Çarşamba'mız için üretmeye, çalışmaya ve değer katmaya devam ediyoruz" - Son Dakika
Yılmaz: "Çarşamba\'mız için üretmeye, çalışmaya ve değer katmaya devam ediyoruz"
05.03.2026 08:49  Güncelleme: 08:50
Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nın düzenlediği iftar programında konuşan Başkan Kazım Yılmaz, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunma taahhüdünde bulunarak birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

İftar programında konuşan Samsun Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba'mız için üretmeye, çalışmaya ve değer katmaya devam ediyoruz. Ticaret Borsası olarak sadece ekonomik faaliyetlerde değil, sosyal ve kültürel alanlarda da ilçemizin gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz" dedi.

Çarşamba Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar programı, ilçe protokolü ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Coşkun Kurt, Hakim Ahmet Akbulut, Eski Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Cumhuriyet Savcısı Yunus Fatin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir'in yanı sıra oda başkanları, şube müdürleri, Jandarma Komutanları, dernek başkanları, okul müdürleri, ilçe protokolünden yetkililer, iş insanları, borsa yönetim kurulu, meclis üyeleri ve borsa üyeleri katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. İftarın ardından konuşma yapan ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ayda aynı sofranın etrafında buluşmak, gönül birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. Çarşamba'mız için üretmeye, çalışmaya ve değer katmaya devam ediyoruz. Ticaret Borsası olarak sadece ekonomik faaliyetlerde değil, sosyal ve kültürel alanlarda da ilçemizin gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz. Katılımlarınız bizleri onurlandırmıştır. Birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından samimi sohbet ortamında sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kazım Yılmaz, Çarşamba, Ekonomi, Samsun, İftar, Yerel, Son Dakika

