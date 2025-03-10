Çarşambalılar Derneği Geleneksel İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Çarşambalılar Derneği Geleneksel İftar Programında Bir Araya Geldi

Çarşambalılar Derneği Geleneksel İftar Programında Bir Araya Geldi

Samsun'da düzenlenen geleneksel iftar programında, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği üyeleri birlik ve beraberlik mesajları verdiler. İftar programına yerel yöneticiler ve iş insanları da katıldı.

10.03.2025 16:09  Güncelleme: 16:11
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Samsun'da, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programında buluştu.

Yoğun katılım olan iftar programı dernek binasında gerçekleştirildi. İftara ev sahipliği yapan Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Özdemir, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programı, bölgede yaşayan Çarşambalıların bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Dernek olarak kente kültürel ve sosyal açıdan sunduğumuz katkılar artıyor. Bu durumun devamlılığı için her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. Çarşambalılar derneği üyeleri olarak bugün burada bir arada olmaktan, birlikte güçlenmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

İftar programına, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Özdağ, Çarşambalı bürokratlar, iş insanları, dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çarşambalılar Derneği Geleneksel İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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