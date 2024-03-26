Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği\'nden birlik ve beraberlik mesajı

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından düzenlenen geleneksel iftar programında birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği'nde düzenlenen iftar programı ilgi gördü. Samsun ve çevresindeki Çarşambalılar, Çarşambalı bürokratlar ve iş insanları Çarşambalılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programı için bir araya geldi.
Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programının bölgede yaşayan Çarşambalıların bir araya gelmesi açısından büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Çarşambalılar Derneği olarak her yıl yaşadığımız kente kültürel ve sosyal açıdan sunduğumuz katkılar artıyor. Bu durumun devamlılığı için her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. Çarşambalılar Derneği üyeleri olarak bugün burada bir arada olmaktan, birlikte güçlenmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
Başkan Özdemir; yönetimine, tüm dernek üyelerine ve programa icabet eden tüm davetlilere teşekkür eden, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasını 2025 yılında gerçekleştirilecek iftar programında görüşme dileği ile kapattı.
Dernek binasında gerçekleşen iftar organizasyonuna; İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, eski Çarşamba Belediye Başkanı ve Samsun Milletvekili Cemal Alişan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Uğur Sezgi, Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala, SAMTER Başkanı Recep Ormancı, Dernek Kurucu Üyeleri Kemalettin Koç ve Haydar Öztekin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri ve davetliler katıldı. - SAMSUN
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