Çatalca Alaiye Şehitleri törenle anıldı - Son Dakika
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Çatalca Alaiye Şehitleri törenle anıldı

Çatalca Alaiye Şehitleri törenle anıldı

Her yıl geleneksel olarak Alanya Kent Konseyi tarafından Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Çatalca Şehitlerini Anma Programı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

18.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Her yıl geleneksel olarak Alanya Kent Konseyi tarafından Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Çatalca Şehitlerini Anma Programı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Vatan savunması sırasında şehit düşen Alaiye Redif Taburuna bağlı 657 kahraman asker, 17 Kasım 1912 tarihinin yıl dönümünde Dağyenice Mahallesi'ndeki Alaiye Şehitliği'nde anıldı.

"Çatalca kan kardeşimizdir"

Program, protokol heyetinin sırasıyla şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Alanya Belediyesi adına çelengi Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak sundu. Ardından Koçak, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Koçak, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in selamını ileterek, şunları söyledi:

"Alanya, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri. Farklı coğrafyalardan kardeş şehirlerimiz bulunuyor. Ancak 112 yıl önce, ecdadımız burada şehit olup kanlarını dökerek Çatalca ile kan kardeşi olmuştur. Bu tarihi bağı daha da güçlendirmeliyiz. Çatalca Belediye Başkanı Sayın Erhan Güzel ve ekibine misafirperverliği ve şehitlerimize gösterdikleri hassasiyet için, Çatalca halkına ise bu anlamlı günde bizlerle oldukları için teşekkür ederim."

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, törenden sonra yaptığı açıklamada, "Yüzüncü yılında başlattığımız Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Programında, 12 yıldır olduğu gibi bu yıl da şehitlerimizi anmak için Çatalca'dayız. Bizleri burada ağırlayan Çatalca Belediye Başkanımız Erhan Güzel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ve Çatalca Kaymakam Vekili Tolga Toğan'ın konuşmalarıyla devam eden törende, şehitlerin hatırasını yaşatan duygu dolu mesajlar verildi. Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dua edildi. Protokol ve anma törenine katılan vatandaşlar şehitlik anıtına karanfil bıraktı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel'e ve Çatalca Kaymakam Vekili Tolga Toğan'a hediyelerini takdim etti.

Anma programına Çatalca Kaymakam Vekili ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Kayhan Kartaltepe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Çatalca Kent Konseyi Başkan Seyit Çetin ve ilçe protokolü ile Alanya'dan giden heyet katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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