Üye Girişi
Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu - Son Dakika

Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu

09.02.2022 12:48

Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi bulduVAN Van'ın Muradiye ilçesindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu.

Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu

VAN Van'ın Muradiye ilçesindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu.

Muradiye'de haftalardır etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçedeki birçok binanın çatısında boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Özellikle evlerin balkonları ve camlarının önlerini buzların kapatması ise görenleri şaşırttı. İlçe sakinleri, bu sene kar yağışının çok olduğunu ve soğuk havanın geçen senelere oranla daha fazla olduğunu belirtti. 3 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlığını gizlemediğini belirten Ömer Koyuncu, "Muradiye'de geceleri hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düşüyor. Sabah iş yerlerimizin kepenklerini açmaya çalışırken zorlanıyoruz. Araçlarımız donuyor, çalıştırmakta zorluk çekiyoruz. Dondurucu soğuklardan dolayı buz sarkıtlarının boyları 3 metreyi buluyor" dedi.

Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu
Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu
Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu

YORUMLAR
500

Hisarcık, Muradiye, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:44 Selin Ciğerci'nin onlarca karatlık yüzüğünün 9,5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
13:31 Tanju Özcan'ın erken seçim formülüne, CHP karşı çıktı! Sebebi o paylaşım
12:00 Kışın zor günlerinde yazlık evini kedilere açtı!
13:24 Böyle komşu düşman başına! Asansörde cesedi bulunan kadını komşuları öldürmüş!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:52:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement