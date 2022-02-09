Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu - Son Dakika

Çatılarda oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu

VAN Van'ın Muradiye ilçesindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları 3 metreyi buldu.

Muradiye'de haftalardır etkili olan dondurucu soğuklar hayatı durma noktasına getirdi. Havaların geceleri eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçedeki birçok binanın çatısında boyu 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Özellikle evlerin balkonları ve camlarının önlerini buzların kapatması ise görenleri şaşırttı. İlçe sakinleri, bu sene kar yağışının çok olduğunu ve soğuk havanın geçen senelere oranla daha fazla olduğunu belirtti. 3 metreyi bulan buz sarkıtları karşısında şaşkınlığını gizlemediğini belirten Ömer Koyuncu, "Muradiye'de geceleri hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düşüyor. Sabah iş yerlerimizin kepenklerini açmaya çalışırken zorlanıyoruz. Araçlarımız donuyor, çalıştırmakta zorluk çekiyoruz. Dondurucu soğuklardan dolayı buz sarkıtlarının boyları 3 metreyi buluyor" dedi.