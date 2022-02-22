Çatışma ve kuraklık yaşayan "Etiyopya" yardım bekliyor - Son Dakika
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Çatışma ve kuraklık yaşayan "Etiyopya" yardım bekliyor

22.02.2022 19:22

Çatışma ve kuraklık yaşayan "Etiyopya" yardım bekliyor Etiyopya'da etkili olan aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ve kıtlık ile birlikte, ülkede devam eden iç savaşın yerinden ettiği milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor.

Çatışma ve kuraklık yaşayan "Etiyopya" yardım bekliyor

İSTANBUL - Etiyopya'da etkili olan aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ve kıtlık ile birlikte, ülkede devam eden iç savaşın yerinden ettiği milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor.

Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya için İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu yardım çağrısında bulundu. Konu ile ilgili İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, ülkede uzun zamandır etkili olmaya devam aşırı sıcakların getirdiği kuraklık ve 1,5 yıldır devam eden iç savaşın ağır sonuçlarıyla baş etmeye çalışıyor. En hızlı gelişen Afrika ülkelerinden biri olan ancak çatışmaların başlamasıyla insani krize sahne olan ülkenin Amhara, Oromia, Afar ve Tigray bölgelerinde insani dram yaşanıyor.

Abluka koşulları yüzünden milyonlarca kişi çaresiz şekilde yardım beklerken savaşın diğer bölgelere sıçraması daha fazla kişinin evinden olmasına neden oluyor. İç savaştan dolayı yardıma muhtaçlığı artan Etiyopya halkı, şimdi de ülkede etkili olmaya devam eden aşırı sıcaklardan olumsuz etkileniyor. Sıcakların yol açtığı kuraklık ve kıtlık nedeniyle doğal yaşam içindeki hayvanlar ile birlikte, koyun, keçi ve inek gibi geçim kaynağı hayvanlar da telef oluyor.

İç savaşta 1,5 yılı geride bırakan Etiyopya'da 2,5 milyonun üzerinde insan göç etmek zorunda kalırken 5 milyondan fazla sivil, insani yardıma muhtaç durumda yaşam savaşı veriyor. Açlık, susuzluk ve kuraklık yaşanan Etiyopya'da 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 40'ı yetersiz beslenmeyle mücadele ederken, Etiyopyalılar dışarıdan gelecek insani yardımları bekliyor " denildi.

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde incelemelerde bulunan ve insani krize ilişkin açıklama yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, "Doğu Afrika'da etkili olan aşırı sıcaklar Etiyopya'yı da olumsuz etkiliyor. Ülkenin kuzey bölgesindeki Amhara, Afar, Oromia ve Tigray bölgelerinde iç savaşın yol açtığı açlık, yerinden etme ve katliamlar insani dram yaşatıyor. İDDEF olarak bölgedeki çalışmalarımız sürerken, Oromia bölgesindeki Yabello şehrine incelemelerde bulunmaya geldik. Bölgede kuraklık baş göstermiş uzun zamandır yağmur yağmamış. Bu koşullar sebebiyle sayısız hayvan susuzluktan telef olmuş. Gördüğünüz üzere zebra bile susuzluktan buraya yığılmış. Şurada gördüğünüz çok sayıda inek susuzluk ve kuraklık nedeniyle hepsi telef olmuşlar. Biz bu vaziyeti kardeşlerimiz olan Türk halkına sunuyoruz ki acil yardımlarını bize iletsinler. Biz de Allah'ın izniyle buradaki halka yetiştirelim. İç savaşın etkili olmasıyla birlikte İDDEF'in gönderdiği gıdaları acil yardım bekleyenlere ulaştırdık, ulaştırmayı sürdürüyoruz. Son olarak Oromia, Amhara, Afar ve Tigray bölgelerinde 2 bin aileye kumanya paketi dağıttık" ifadelerini kullandı.

Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya yardım bekliyor
Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya yardım bekliyor
Çatışma ve kuraklık yaşayan Etiyopya yardım bekliyor

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Etiyopya, Çatışma, Afrika, İnek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatışma ve kuraklık yaşayan 'Etiyopya' yardım bekliyor - Son Dakika


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