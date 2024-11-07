Çatma Köprü Vandalların Hedefi Oldu - Son Dakika
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Çatma Köprü Vandalların Hedefi Oldu

Çatma Köprü Vandalların Hedefi Oldu

Aydın'daki tarihi Çatma Köprü, restorasyondan sonra vandallar tarafından kirletildi.

07.11.2024 10:50
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde İkizdere Çayı üzerinde bulunan ve kısa süre önce restorasyonu tamamlanan dört kemerli Çatma Köprü vandalların hedefi olurken, köprünün üzerine yazılan yazılar ve atılan çöpler vatandaşların tepkisini çekti.

Osmanlı döneminde tarihi ipek yolu üzerine 1400'lü yıllarda yapılan köprü, Aydın'da ayakta kalan ender köprülerden biriydi. Aydın- İzmir hattı üzerinde önce kervanlara, ardından da motorlu taşıtlara hizmet veren köprü 1400'lü yıllardan 1970'li yıllara kadar hizmet verdi. Zaman zaman yaşanan sel felaketlerinde zarar gören köprü son olarak 1970 yılında restore edildi. Bir süre daha kullanılan tarihi köprünün yanına yeni köprü yapılınca 1985'li yıllardan sonra tarihi köprünün vazifesini yeni köprü yapmaya başladı. İkizdere çayı üzerine kurulan İkizdere Barajı'nın faaliyete geçmesi ile İncirliova- Tire yolu güzergahı değişti. Yol kullanım dışı kalınca tarihi köprü de zamana dayanamayıp çöktü.

Her geçen gün biraz daha çöken 6 asırlık tarihi köprünün ayağa kaldırılması için 2020 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından restorasyonu tamamlanan Çatma Köprü geçtiğimiz aylarda vatandaşlarla yeniden buluşturuldu. Hem tarihi dokusu hem de doğal güzelliği ile vatandaşların ilgisini çeken tarihi köprü restorasyonun tamamlanmasının yepyeni bir görüntüye kavuştu.

Köprüdeki kirlilik vatandaşları üzüyor

Restorasyonun üzerinden geçen kısa sürenin ardından, vandallar tarafından köprünün üzerine sprey boya ile yazılan yazılar, yakılan ateşlerden çıkan islerden çıkan dumanlardan kirlenen duvarlar ve atılan çöpler, köprünün doğal güzelliğine leke düşürdü. Vatandaşlar köprünün bu durumu karşısında duydukları üzüntüyü dile getirirken, yetkililerin konuya acil müdahale etmesi gerektiğini belirtti. Çatma Köprü'nün Aydın'ın kültürel mirası olarak korunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, köprünün korunması için daha fazla önlem alınmasını talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çatma Köprü Vandalların Hedefi Oldu - Son Dakika

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