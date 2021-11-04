Çavlum Mahallesi kuduz hastalığı nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çavlum Mahallesinde bir vatandaşa ait köpekte kuduz hastalığının tespit edilmesinin ardından, mahalleye hayvan giriş ve çıkışları kapatıldı.

Odunpazarı İlçe Tarım Müdürlüğü, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Çavlum Mahallesinde Necmettin Ateş isimli vatandaşa ait köpekte kuduz hastalığının tespit edildiğini, hastalık kapsamında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre tüm idari ve fenni tedbirlerin alındığını açıkladı. Tedbirler kapsamında mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Mahallenin giriş çıkışlarına 'Bu Köyde Kuduz Hastalığı Vardır' tabelası konacak

Odunpazarı İlçesi Hayvan Sağlık Zabıtası komisyon kararlarına göre, kuduz risk alanı olan Çavlum Mahallesinin giriş ve çıkışlarına 'Bu Köyde Kuduz Hastalığı vardır tabelası konularak hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Mahallede ısırılan insan ve hayvan olup olmadığının muhtarlık tarafından araştırılmasına, ısırılan veya temas eden insanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine karar verildi.

Başıboş hayvanlar toplanacak, bakımevlerinde ayrı bölümlere yerleştirilecek

Kararların bir diğer maddesine göre, Odunpazarı Belediyesince, aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın kuduz riskli bölgedeki tüm sahipsiz veya başıboş köpek ve kedilerin toplanması, bakımevlerine diğer hayvanlardan ayrı olarak yerleştirilmesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karantina durumu kaldırılana kadar da hayvanların salınmaması için düzenli kontrollerin yapılması sağlanacak.

Mahalledeki sahipli statüsündeki hayvanlar hakkında da madde bulunan kararlarda, aşılı olmaları şartıyla avda olan av köpekleri, sürüleri koruyan çoban köpekleri, tasma ve kayış benzeri sınırlayıcı önlemle birlikte kendisine itaat ettikleri bir insan refakatinde bulunan köpekler istisna olmak üzere, aşılı dahi olsalar köpek ve kedilerin kuduz riskli bölgede bulunmaları yasaklandığı belirtildi.

"Kuduz hayvanlar Odunpazarı Belediyesince imha edilecek"

Komisyon kararlarının son maddesinde ise, yönetmeliğe göre kuduz olduğu anlaşılan hayvan tarafından ısırılan hayvanların müşahede sonucu beklenilmeden öldürülüp imha edilmesine, imha işlemlerinin usulüne uygun olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde Odunpazarı Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi ekipleri tarafından yapılmasına karar verildiği ifade edildi. 28177 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele yönetmeliğinin gereklerinin titizlikle uygulanmasına karar verildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR