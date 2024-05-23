Çay Üreticileri, Yaş Çay Alım Fiyatını Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

Çay Üreticileri, Yaş Çay Alım Fiyatını Protesto Etti

Çay Üreticileri, Yaş Çay Alım Fiyatını Protesto Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2024 yaş çay alım fiyatını protesto etmek için Rize'nin Fındıklı ilçesinde çay üreticileri ve esnaf kepenk kapatma eylemi yaptı.

23.05.2024 18:02  Güncelleme: 18:13
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 Mayıs'ta açıkladığı 2024 yaş çay alım fiyatı, Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Büyük Çay Yürüyüşü'yle protesto edildi. Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmetali Özsoy, "Bugün emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Bakanlığımız bu maliyet hesabının kime ve neye göre belirlendiğini açıklasın. Biz iddia ediyoruz ki çayda hesaplanan maliyet gerçeği yansıtmıyor. Üretici bu maliyetlere çayını memnun olduğu için değil, mecbur olduğu için satıyor" dedi.

Rize'de Fındıklı Ziraat Odası ile Esnaf Odası, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 19 lira olarak açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını protesto etmek için çay üreticileri ve esnaf kepenk kapatma eylemi yaptı.

Fındıklı, Tahiroğlu köprüsünde toplanan onlarca çay üreticisi, çayın bittiği ve öldüğünü simgeleyen bir tabut içerisine yaş çay doldurarak omuzladıkları tabutla sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'li milletvekilleri; Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel, Sibel Suiçmez ve Tahsin Ocaklı, bölge ziraat odası başkanları, bazı STK temsilcileri, yanı sıra bazı siyasi parti temsilcileri ile İHD Rize temsilciliği ve çay üreticileri meclisi üyeleri, Artvin ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmetali Özsoy, şöyle konuştu:

"Bugün emeğimize, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Kampanya açıklanmadan Nisan ayında çay bölgesinin bütün oda başkanları ile yaptığımız toplantıda odalarımızın ortalama maliyeti 18 TL çıkmış ve çay yaprağı için açıklanması gereken fiyatın 25,00 TL olması gerektiğini basına duyurmuştuk. Bakanlığımız bu maliyet hesabının kime ve neye göre belirlendiğini açıklasın. Biz iddia ediyoruz ki çayda hesaplanan maliyet gerçeği yansıtmıyor. Üretici bu maliyetlere çayını memnun olduğu için değil, mecbur olduğu için satıyor. Evet maliyetine çay satıyoruz çünkü mecburuz.

Üretime borç batağında başladık, kredi kartlarımız dolu, bankadan çektiğimiz yüksek faizli kredi taksitlerimiz var. Çay makasına, çay sergisine, yağmurluğa, çizmeye, mazota, işçiye ödeyeceğimiz para yok. Çay hasadı başladığında, tarlada bekleniyor dolayısıyla toplamak zorundayız. Toplanan çayı satmak zorundayız çünkü satmazsak kuruyor ve çürüyor. Yokluktan, yoksulluktan ve kanunsuzluktan faydalanan özel sektör 14,00 TL'den çay alıyor. Zararına çay satmak istemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilen yaş çay yaprağı maliyet hesabı eksik ve yanlıştır. Rize'de bakanlığımızın hesap uzmanları ile birlikte oturalım, maliyetlerimizi karşılıklı masaya yatıralım. Bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Biz organik çayın kilogram fiyatının yeniden düzenlenmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çay Üreticileri, Yaş Çay Alım Fiyatını Protesto Etti - Son Dakika

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