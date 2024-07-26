Çay Üreticisi Çayını Benzinle Yakarak Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

Çay Üreticisi Çayını Benzinle Yakarak Protesto Etti

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çayını satamayan üretici Erdal Bergal, Çaykur'un kota ve kontenjan uygulamasını protesto etmek amacıyla çayını benzin dökerek yaktı. Bergal, devletin çay üreticilerini mağdur bıraktığını belirterek, seslerini duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdi. Diğer çay üreticileri de Bergal'ın eylemine destek verdi.

26.07.2024 18:19
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çayını satamayan üretici Erdal Bergal, benzin dökerek çayı yaktı. Üretici Bergal, "Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Elmacık Mahallesi'nde bulunun Çaykur'un çay alım yerinde ürününü satmak için saatlerce bekleyen çay üreticisi vatandaşlar, Çaykur'un kota ve kontenjan uygulamasını protesto etti. Çay üreticisi Erdal Bergal, satamadığı çayını benzin dökerek yaktı.

Çayını ateşe veren Erdal Bergal, "Çaykur'un çay müstahsiline uyguladığı tarife budur, protestomuzu yapıyoruz. Herkes iyice izlesin, devlet de iyice izlesin. Bu vatandaş bu saate kadar burada bekliyorsa devlete bir katkı sağlamak için bekliyor ama devlet bizi mağdur bırakıyor. Biraz ses verelim" dedi.

Diğer çay üreticileri de Bergal'ın eylemine destek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çay Üreticisi Çayını Benzinle Yakarak Protesto Etti - Son Dakika

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