Çay Üreticisi Yasemin Kar: Çay Fiyatları Artan Maliyetleri Karşılamıyor - Son Dakika
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Çay Üreticisi Yasemin Kar: Çay Fiyatları Artan Maliyetleri Karşılamıyor

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticisi olan Yasemin Kar, çay fiyatlarının artan maliyetleri karşılamamasına tepki gösterdi. Kar, çay üreticilerinin yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını ve çay fiyatlarının düşük olduğunu belirtti. Aylık ortalama geliri 10 bin lira olan Kar, çocuklarıyla geçimini çaydan sağladığını ve çay üreticilerine daha iyi fiyatlar verilmesi gerektiğini ifade etti. Kar, işçi sorununun da büyük bir problem olduğunu ve yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğini söyledi.

25.03.2024 12:01  Güncelleme: 12:03
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay üreticisi olan Yasemin Kar, "Şu andaki piyasaya göre çay üreticisi kötü günler yaşıyor. Markete giriyorum yüksek paralarla alışveriş yapıyorum işte bana ona göre para vermesi gerekiyor ve güzel bir para bekliyorum. Benim üç ton çayım var ve başka bir gelirim yok diyelim. Benim dört tane de çocuğum var ve ben geçimimi çaydan sağlıyorum. Aylık ortalama gelirim 10 bin liraya geliyor. Aylık 10 bin lirayla 4 çocuğumla ne yapabilirim" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki çay üreticisi Yasemin Kar, çay fiyatlarının artan maliyetleri karşılamamasına tepki gösterdi. Kar, şunları söyledi:

"Çay üreticisiyim ve öncelik fiyatlar. Yani piyasa çok pahalı dolayısıyla çaya iyi para bekliyoruz, yoksa çay bitecek. Şu anda artık kimse çayını önemsemiyor. İşçiye vermiş durumdalar ama işçi sorunumuz çok büyük ve işçi bulamıyoruz. Bulsak bile çok büyük para istiyorlar. Tonuna 7,5 lira istiyorlar, işte tam da bu duruma yetkililerin el atmaları lazım. Geçen sene bize 11 lira fiyat verdiler ve biz de güzel bir fiyat dedik ama bir ay sonra gidip Çaykur'dan çay almaya gittiğimizde ise bize çayda iki kat fiyat istendi. Bu ne demek vatandaşın çayını bitirmek demek. Ben emek veriyorsam benim alnımın terinin karşılığının verilmesi gerekir. Şu andaki piyasaya göre çay üreticisi kötü günler yaşıyor. Markete giriyorum yüksek paralarla alışveriş yapıyorum işte bana ona göre para vermesi gerekiyor ve güzel bir para bekliyorum.

"BÜTÜN UMUDUMUZU ÇAYA BAĞLADIK"

Benim üç ton çayım var ve başka bir gelirim yok diyelim. Benim dört tane de çocuğum var ve ben geçimimi çaydan sağlıyorum. Aylık ortalama gelirim 10 bin liraya geliyor. Aylık 10 bin lirayla 4 çocuğumla ne yapabilirim? Bir düşünün ne yapabilirim? Eşimin de işi yok ve bütün umudumuzu çaya bağlamışız Allah aşkına ne yapabiliriz? Bütün bunlara çözüm üretilmeli ve çayımıza güzel para verilmesi gerekir. Karadeniz çayıyla meşhurdur. Bizler bu çaylıklarımızda zevkle çalışalım mesela. Verilen para bizi kurtarsa ve tüm para işçiye gitmese o zaman güzel olur. Birçok insanda çaylıklarını işçilere bırakıyorlar çünkü ceplerine para kalmıyor. Yetkililer bu işçi sorunumuza el atsalar ve bizi kurtaran fiyatlarla çay toplatabilsek güzel olmaz mı? Birileri gelip bu çay nasıl toplanıyor ya da güzel ve kaliteli çay nasıl yapılıyor diye soran yok. ya da bana gelen olmadı hatta ben çay alım noktasının yanındayım ama inanın halimizi hatırımızı soran kimse olmadı."

Çay Üreticisi Yasemin Kar: Çay Fiyatları Artan Maliyetleri Karşılamıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çay Üreticisi Yasemin Kar: Çay Fiyatları Artan Maliyetleri Karşılamıyor - Son Dakika

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