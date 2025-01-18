Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaş içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı kaybedince çanta Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri tarafından bulundu. Bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Olay, ilçenin Yenimahalle Çaycuma Belediyesi'ne ait Seka Sosyal Tesisleri bahçesinde meydana geldi. Samet Gerim isimli vatandaş kendine ait olan ve içinde para, ziynet eşyası ile kredi kartlarının olduğu çantayı düşürdü. Bir müddet sonra kendince aramalar yapan Gerim, çantayı bulamadı.

Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri bu alanda çöp servisinde oldukları saatte içinde yüksek meblağda para olan ayrıca yine içinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı fark etti. İşçiler daha sonra çantayı sahibine teslim etmek için kendilerince çalışma başlattı.

Samet Gerim'e ait olduğu öğrenilen çantayı belediyenin temizlik işçileri Çay Mahallesi'nde bulunan ikametgahına getirerek sahibine teslim etti. Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçilerinden Murat Bostanıvar, Murat Yıldız ve Ceyhun Kaymaz yaptıkları bu duyarlı davranışından dolayı çanta sahibi Samet Gerim işçilere teşekkür etti.

Belediye işçilerinden Murat Bostanıvar ise; "Sabah iş tertibi aldığımız sırada ben ve arkadaşlarım çöp servisine başladık. İlk etapta Dokap Sitesi'nden başlayarak sonrasında Seka Sosyal Tesisleri'ne girdik. Burada çöp aldığımız sırada arkadaşlarımla ben yerde bir çanta fark ettik. Çantayı yerden alarak kontrol ettiğimizde, yüksek miktarda para, ziynet eşyası ve kredi kartları vardı. Sonra sahibine ulaşmak için çalışma başlattık. Sonrasında bizzat ben ve arkadaşlarım çantayı sahibine ulaştırdık. Çaycuma Belediyesi Temizlik işçileri olarak gururluyuz. Başkasının eline geçmiş olsaydı, bu çanta bulunamazdı. Kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz. Biz yaptığımız işten dolayı gururluyuz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK