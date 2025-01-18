Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde temizlik işçileri, kaybolan bir çantayı bulup sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. İçinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahibine getirildi.

18.01.2025 15:07  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaş içinde para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı kaybedince çanta Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri tarafından bulundu. Bulunan çanta sahibine teslim edildi.

Olay, ilçenin Yenimahalle Çaycuma Belediyesi'ne ait Seka Sosyal Tesisleri bahçesinde meydana geldi. Samet Gerim isimli vatandaş kendine ait olan ve içinde para, ziynet eşyası ile kredi kartlarının olduğu çantayı düşürdü. Bir müddet sonra kendince aramalar yapan Gerim, çantayı bulamadı.

Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri bu alanda çöp servisinde oldukları saatte içinde yüksek meblağda para olan ayrıca yine içinde ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı fark etti. İşçiler daha sonra çantayı sahibine teslim etmek için kendilerince çalışma başlattı.

Samet Gerim'e ait olduğu öğrenilen çantayı belediyenin temizlik işçileri Çay Mahallesi'nde bulunan ikametgahına getirerek sahibine teslim etti. Çaycuma Belediyesi'nde çalışan temizlik işçilerinden Murat Bostanıvar, Murat Yıldız ve Ceyhun Kaymaz yaptıkları bu duyarlı davranışından dolayı çanta sahibi Samet Gerim işçilere teşekkür etti.

Belediye işçilerinden Murat Bostanıvar ise; "Sabah iş tertibi aldığımız sırada ben ve arkadaşlarım çöp servisine başladık. İlk etapta Dokap Sitesi'nden başlayarak sonrasında Seka Sosyal Tesisleri'ne girdik. Burada çöp aldığımız sırada arkadaşlarımla ben yerde bir çanta fark ettik. Çantayı yerden alarak kontrol ettiğimizde, yüksek miktarda para, ziynet eşyası ve kredi kartları vardı. Sonra sahibine ulaşmak için çalışma başlattık. Sonrasında bizzat ben ve arkadaşlarım çantayı sahibine ulaştırdık. Çaycuma Belediyesi Temizlik işçileri olarak gururluyuz. Başkasının eline geçmiş olsaydı, bu çanta bulunamazdı. Kardeşimize geçmiş olsun diliyoruz. Biz yaptığımız işten dolayı gururluyuz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Çaycuma Belediyesi, Yerel Haberler, zonguldak, Belediye, Çaycuma, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:50 Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı
19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:17 Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti Bebeğin Ölümü İddiası: Aile Hastaneyi Şikayet Etti
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:39:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çaycuma Belediyesi Temizlik İşçileri Kaybolan Çantayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.