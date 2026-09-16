Çaycuma\'da 9 milyon TL\'lik kadın üretim tesisi tanıtıldı

Çaycuma'da kadınların üretime daha fazla katılımını sağlamak, yöresel ürünleri işleyerek katma değerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "ÇAY-KA Lezzet Fabrikası; Çaycumalı Kadınlar Üretiyor, Yöresel Ürünler Değerleniyor" projesinin tanıtım ve bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 9 milyon TL bütçeyle desteklenen projenin başvuru sahibinin Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, koordinasyonunun ise Çaycuma Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından yürütüldüğü belirtildi. Proje Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma Belediyesi, Zonguldak İl Özel İdaresi ve ÇAY-KA Kadın Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Şahnalar Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan eski okul binası, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarının ardından üretim tesisine dönüştürülüyor. Tesiste dondurarak ve sıcak hava ile kurutma, salça, tarhana, sirke ve pekmez üretimi, fındık işleme, taş fırın ürünleri ve paketleme gibi çeşitli üretim faaliyetlerinin yapılması planlanıyor.

Üretim tesisi içerisinde üretim mutfağı, kurutma ve paketleme alanları ile depolama bölümleri oluşturulurken, enerji ihtiyacının sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi sistemi de kuruldu.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, projenin temel amacının ilçede üretilen ürünlerin yine Çaycuma'da işlenerek ekonomik değerinin artırılması ve kadın emeğinin ekonomiye daha güçlü şekilde kazandırılması olduğunu söyledi. Kaya, yöresel ürünlerin ÇAY-KA markasıyla daha geniş pazarlara ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. Kaymakam Kaya, tesisin yalnızca bir üretim alanı olmadığını, Çaycuma'nın tarımsal zenginliği ve kadınların emeğiyle birlikte ilçenin üretim kültürüne katkı sağlayacak bir merkez olmasının hedeflendiğini ifade etti. Yerel üreticilerden temin edilecek ürünlerin burada işlenip paketlenerek ÇAY-KA markasıyla tüketiciyle buluşturulması amaçlanıyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da projenin Çaycuma'nın verimli topraklarında yetişen ürünlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması açısından önemli olduğunu belirterek, kadınların üretimde daha güçlü yer almasına katkı sağlayacağını vurguladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise Çaycuma'nın üreten bir ilçe olduğunu belirterek, ilçede üretime yönelik farklı fikirlerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.