Çaycuma\'da Çevre Dostu Girişimler ve Sıfır Atık Şenliği Düzenlendi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Çevre Dostu Girişimler ve Sıfır Atık Şenliği" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şenlik, Farkındalık Yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürü Muhammet Atlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Eray Afşar, Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen yürüyüşün ardından, atık ürünlerin geri dönüşümünü konu alan çeşitli aktiviteler, resim sergisi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Şenlik boyunca katılımcılara çevreye duyarlı birey olmanın önemi anlatılırken, çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde eğlenceli ve öğretici anlar yaşandı. - ZONGULDAK