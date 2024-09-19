Çaycuma'da Gaziler Günü Kutlaması

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19 Eylül Gaziler Günü, Çaycuma ilçesinde büyük bir katılımla kutlandı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği törenlerde, gaziler ve şehitler minnetle anıldı.

Atatürk Anıtı'nda başlayan törene; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, İl Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel ve çeşitli siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, çelenk sunumları ile başladı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve diğer protokol üyeleri anıta çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Jandarma Üstçavuş Yaşar Kaşıkçı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çaycuma Şube Başkanı Muhittin Demirsoy günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Kıbrıs Gazisi Muhittin Demirsoy, yaptığı konuşmada, gazilerin Cumhuriyetin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlik ve gazilik, milletimizin en yüce makamlarındandır. Türk Milleti, vatan, bayrak ve bağımsızlık söz konusu olduğunda her daim fedakarlık yapmaktan çekinmemiştir" dedi.

Konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve tören gazilerle çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ZONGULDAK