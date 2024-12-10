Çaycuma'da Kanatlı İşletmelere Biyo Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Çaycuma'da Kanatlı İşletmelere Biyo Güvenlik Denetimi

Çaycuma\'da Kanatlı İşletmelere Biyo Güvenlik Denetimi

Çaycuma İlçe Tarım Müdürlüğü, kanatlı işletmelerde biyo güvenlik denetimleri gerçekleştirdi.

10.12.2024 15:24
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kanatlı işletmelerinde biyo güvenlik önlemlerinin denetimini gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü, kanatlı hayvan sağlığını korumak ve biyo güvenlik standartlarını artırmak amacıyla düzenli denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik personeli tarafından titizlikle yapıldı. Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, biyo güvenlik protokollerine uyumları ve olası hastalık risklerinin önlenmesi için alınan önlemler detaylı bir şekilde incelendi.

Biyo güvenlik önlemleri, hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu denetimlerle, kanatlı sektöründeki potansiyel hastalıkların önüne geçilmesi ve sağlıklı üretim süreçlerinin sürdürülebilmesi amaçlanıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, biyo güvenlik denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'da Kanatlı İşletmelere Biyo Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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