Çaycuma'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Manda OSB Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Manda OSB Projesi

Çaycuma\'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Manda OSB Projesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sokak hayvanları için büyük bir rehabilitasyon merkezi inşaatında sona gelindi. Kaymakam Adem Kaya, merkezin tam kapasiteyle bir ay içinde hizmete gireceğini ve Çaycuma'ya büyük katkı sağlayacak bir manda organize sanayi bölgesinin kurulacağını açıkladı.

12.05.2025 15:11  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarının temsilcileri ile sahipleri İlçe Kaymakamı Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, gazetecilere Çaycuma'da bölgenin en büyük ve en kapsamlı sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezinin inşaatında son aşamaya gelindiğini belirtti. Merkezin yaklaşık bir ay içinde tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor.

Kaya, "Ameliyathaneler ve idari bürolar kuruldu. Köpeklerin mamaları da burada makinelerle üretilecek. Bu merkez geçici değil, kalıcı ve profesyonel bir rehabilitasyon alanı olacak. Doğal yaşam alanları da sağlanacak" dedi.

Projede İl Özel İdaresi, Kaymakamlık ve Belediye'nin ortak çalıştığını belirten Kaya, merkezin tamamlanmasının ardından çevre belediyelerle birlikte bir birlik kurularak hizmet verileceğini ifade etti. Kaya, "Bu barınak ileride bir hayvanat bahçesine de dönüşebilir. Buraya büyük bir yatırım yapılıyor" diye konuştu.

Manda OSB Türkiye'de İlk Olacak

Kaymakam Kaya, ilçeye büyük katkı sağlayacak diğer bir projenin de Manda Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi. Şeyhler Köyü'nde atıl durumda olan 800 dönümlük arazinin 400 dönümünün bu proje için ayrıldığını belirten Kaya, "Köy halkıyla görüşmeler yapıldı. Proje çizildi. Bakanlık da destek veriyor" dedi.

Türkiye'de ilk kez manda yetiştiriciliğine özel bir OSB kurulacağını vurgulayan Kaya, "Manda sayısını artıracağız, ıslah ve tohumlama çalışmalarıyla Çaycuma'yı teşvik kapsamına alacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, zonguldak, Adem Kaya, Çaycuma, Ekonomi, Çevre, Yerel, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Manda OSB Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:03:09. #7.12#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Manda OSB Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.