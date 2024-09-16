Çaycuma'ya Tenis Kortları Yapılıyor - Son Dakika
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Yerel

Çaycuma'ya Tenis Kortları Yapılıyor

Çaycuma\'ya Tenis Kortları Yapılıyor

Kaymakam Adem Kaya'nın girişimiyle Çaycuma'da modern tenis kortları inşa ediliyor.

16.09.2024 17:36
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Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya'nın girişimiyle, ilçede uzun zamandır eksikliği hissedilen tenis kortları için çalışmalar başladı. İlçedeki spor olanaklarını genişletme amacıyla başlatılan proje kapsamında, stadyumun yanındaki boş arazide tenis kortlarının yapımına start verildi.

Kaymakam Kaya, daha önce ilçede görev yapan gazetecilerle yaptığı görüşmede, Çaycuma'da tenis kortlarının olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtmiş ve bu eksikliğin giderilmesi için girişimlerde bulunacağını söylemişti. Bu sözlerin ardından düğmeye basan Kaya, ilçeye modern standartlarda tenis kortları kazandırmak için harekete geçti.

Projeyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Ali Başören ve Adnan Tıska, yapım aşamasındaki kortları ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen yetkililer, ilçeye önemli bir spor yatırımı kazandırılacağına dikkat çektiler.

Kaymakam Kaya, tenis kortlarının tamamlanmasının ardından uluslararası tenis turnuvalarının Çaycuma'da düzenlenmesi için de çalışmaların başlatılacağını belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaycuma'ya Tenis Kortları Yapılıyor - Son Dakika

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