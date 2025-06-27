Çayeli Belediyesi, Kadınlara Yangın Eğitimi Verdi

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde yaşayan kadınlara yönelik olarak Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından teorik ve uygulamalı yangın eğitimi gerçekleştirildi.

Çayeli Bakır, toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında Madenli beldesinde yaşayan kadınlara yönelik teorik ve uygulamalı yangın eğitimi düzenledi. "Yangın Eğitimi ve Uygulamalı Tatbikat" başlığıyla gerçekleştirilen programda, katılımcılar temel afet bilinci ve yangına müdahale konusunda bilgi ve beceriler kazandı.

Hamit Bostancı Eğitim Salonu'nda verilen teorik sunumla başlayan eğitim programının uygulamalı bölümü ise Madenli Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Eğitim, Çayeli Bakır'ın İş Sağlığı ve Güvenliği mühendisleri İlker Atukeren ve Nedim Beşli tarafından verildi. Program kapsamında; yangın türleri, yangına uygun müdahale yöntemleri, ilk tepki prensipleri ve ev ortamında alınabilecek önlemler detaylı biçimde ele alındı. Sunumlar, gerçek yangın senaryoları, videolar ve görsellerle desteklendi. Eğitim sonunda kadınlar, kontrollü bir alanda uygulamalı tatbikata katılarak yangın söndürme pratiği yaptı.

Eğitime katılan Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan, yaptığı açıklamada "Çayeli Bakır ile iş birliğimiz sayesinde kadınlara yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugünkü eğitimde hem teorik hem de uygulamalı anlatımların ne kadar faydalı olduğu net şekilde görüldü. Sırada ilk yardım eğitimi var. Kadınlarımızı bilgiyle, bilinçle ve özgüvenle desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

25 kadının katıldığı programda, katılımcılara yangın söndürme tüpleri hediye edildi. Bu eğitimle kadınların afetlere hazırlıklı bireyler olarak güçlendirilmesi, ev kazalarına karşı bilinç düzeylerinin artırılması ve kırsal alanda toplumsal dayanışmanın desteklenmesi hedeflendi. - RİZE