Çayırova Belediye Başkanı, Gençlerle Buluştu

Yerel

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlanan gençler ile bir araya geldi. Çiftçi, "Gençlerimizin fikirleri, yarınlar için en büyük gücümüz. Hep birlikte daha güzel yarınlara" dedi.

Bünyamin Çiftçi, Akse Kitap Kahve'de gerçekleştirilen programda Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlık eğitimi alan mezun grubu öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlerle gerçekleştirdiği buluşmaya ilişkin, "Gençlerimizin fikirleri, yarınlar için en büyük gücümüz. Hayallerinizi dinlemek, ideallerinizi paylaşmak ve bu güzel enerjinizi hissetmek bizim için her şeye değer. Hep birlikte daha güzel yarınlara. Biz sizleri çok seviyoruz, çok önemsiyoruz. Rabbim hepinizin bahtını açık eylesin. İnşallah çok güzel yerlere geleceksiniz her biriniz. Çayırova Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi. - KOCAELİ