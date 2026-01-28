Çayırova'da çocuklar ara tatili tiyatroyla değerlendiriyor - Son Dakika
Çayırova'da çocuklar ara tatili tiyatroyla değerlendiriyor

28.01.2026 11:19  Güncelleme: 11:21
Çayırova Belediyesi, yarıyıl tatili boyunca çocuklar için kültür sanat etkinlikleri düzenleyerek eğlenceli ve öğretici oyunlar sunuyor. 'Miyav Karnavalı', 'Taş Prenses' ve 'Hayaller Treni' gibi oyunlar büyük ilgi görüyor. Etkinlikler pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla zenginleştiriliyor.

Çayırova Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocukları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında sahnelenen oyunlar, çocuklardan ve ailelerinden yoğun ilgi görüyor. Tatil sürecinde şu ana kadar "Miyav Karnavalı" ve "Taş Prenses" adlı oyunları izleyen çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici vakit geçirdi.

Program kapsamında sahnelenen "Hayaller Treni" adlı oyuna da çocuklar büyük ilgi gösterdi. Oyunun ardından belediye ekiplerince katılımcılara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Ara tatil etkinlikleri, 1 Şubat Pazar günü sahnelenecek "Dört Kafadar" isimli oyunla sona erecek. Oyun, saat 12.00 ve 14.00'te iki seans olarak izleyiciyle buluşacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberlar, Etkinlikler, Belediye

Yerel

