Çayırova'da Ara Tatile Özel Tiyatro Etkinliği - Son Dakika
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Çayırova'da Ara Tatile Özel Tiyatro Etkinliği

Çayırova\'da Ara Tatile Özel Tiyatro Etkinliği

Çayırova Belediyesi, ara tatile giren öğrenciler için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 'En İyi Dost' ve 'Zeynep'in Masal Çadırı' adlı tiyatro oyunları düzenledi. Etkinlik büyük ilgi gördü ve çocuklara sürprizler sunuldu.

20.01.2025 14:28  Güncelleme: 14:29
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Çayırova Belediyesi, ara tatile giren öğrencilere özel tiyatro etkinliği düzenledi.

Çayırova Belediyesi, karnelerini alarak ara tatile çıkan minik öğrencileri unutmadı. Bu hafta sonu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, "En İyi Dost" ve "Zeynep'in Masal Çadırı" isimli çocuk tiyatro oyunları, büyük bir beğeniyle izlendi. Salonu dolduran Çayırovalı minikler ve veliler, düzenlenen tiyatro oyunlarında keyifli anlar yaşadı. 18 Ocak Cumartesi günü iki seans olarak düzenlenen 'En İyi Dost' ile 19 Ocak Pazar günü iki seans olarak sahnelenen 'Zeynep'in Masal Çadırı' oyunları büyük ilgi gördü. Tiyatro etkinliklerine katılan minikler, birçok sürprizle de karşılaştı. Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen Çayırovalı çocuklar, yüz boyama stantlarıyla da eğlenirken, pamuk şeker hediyesiyle de mutlu oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çayırova'da Ara Tatile Özel Tiyatro Etkinliği - Son Dakika

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