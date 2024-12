Çayırova\'da Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı Düzenlendi

Yerel

Çayırova'da düzenlenen "Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı" güzel görüntülere sahne oldu. Etkinlikte tiyatrodan şiire ve halk oyunlarına birçok alanda hünerlerini sergileyen özel bireyler büyük alkış aldı.

Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa katılan davetliler, ilk olarak özel bireylerin hazırladığı eserleri inceledi.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bugün bu kalabalıkta, hep birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta doğru yolda olduğumuzu gördük, Allah sizden razı olsun. Özel bireylerimiz ve ailelerimize güzel bir şekilde hizmet etmek bilincinde olduğumuzdan dolayı Engelliler Merkezi'mizi açtık. Sizlere hizmet edebilmek için hızlı bir şekilde kolları sıvadık ve projemizi hep birlikte gerçekleştirdik. Biz özel bireylerimizi bir gün değil, her gün biliyoruz ve her zaman farkındayız. Özel bireylerimizle her zaman yol yürümeye devam edeceğiz. Engelliler Merkezi'mizin ilk katını özel bireylerimizin daha güzel eğitim alması için Milli Eğitim ile protokol imzaladık, ilk ve orta kademe özel eğitim okulu olarak kullanıyoruz. Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyin, sakın üzülmeyin ve karamsarlığa düşmeyin, arkanızda biz varız. Sizleri çok ama çok seviyorum" dedi.

"Özel bireylere fırsatlar sunmak boynumuzun borcu"

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise "Yaklaşık 2,5 yıldır Çayırova'da görev yapıyorum. Fatma Çelik Engelliler Merkezi'mizin açılışında da söylemiştim, artık boynumuz bükük değil çünkü özel çocuklarımızın eğitimlerini sağlayacağımız bir kurumumuz var. Bu eğitim kurumunu büyük bir özveriyle açtığı için Engelliler Merkezi'ni büyük bir çalışmayla ilçemize kazandırdığı için Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Her birey özeldir, çocuklarımızın yaptığı muhteşem eserleri gördük, özel bireylere fırsatlar sunmak boynumuzun borcu. Bizim görevimiz, sizlere bir gün değil 365 gün güzel hizmet verebilmek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel bireylerin hazırladıkları gösteriler ilgiyle takip edildi ve izleyicilerden tam not aldı. - KOCAELİ