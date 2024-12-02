ÇayKa Kadın Kooperatifi Batı Karadeniz Tanıtım Günleri\'nde

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13-14-15 Aralık 2024 tarihlerinde Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenecek olan Batı Karadeniz Tanıtım Günleri etkinliğine, ÇayKa Kadın Kooperatifi de katılacak. Etkinlik, Batı Karadeniz illerinin zengin kültürel mirasını ve doğal ürünlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Çaycumalı kadınlar tarafından üretilen birbirinden lezzetli ve doğal ürünler, fuar alanında ziyaretçilerle buluşacak. Kooperatif, odun ateşinde köy usulü yapılan erişte makarnadan ekşi maya ile hazırlanan tarhanaya, Çaycumada yetişen yerli Elmas elma sirkesi ve karışık köy usulü turşu gibi doğal ürünleri tanıtacak.

Bunun yanı sıra, kantaron yağı, nane, ıhlamur, kızılcık marmelatı, ayva reçeli, portakal reçeli, kurutulmuş hurma gibi ürünler de sergilenecek. ÇayKa Kadın Kooperatifi'nin öne çıkan diğer ürünleri arasında biber salçası, domates salçası, fındık, köy peyniri, manda yoğurdu ve tereyağı yer alacak. Tüm bu ürünler, bölgenin doğal ve organik üretim anlayışını yansıtarak, ziyaretçilere sağlıklı ve lezzetli seçenekler sunmayı hedefliyor.

ÇayKa Kadın Kooperatifi, kadınların el emeğiyle ürettiği bu ürünlerle hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta hem de yerel üreticilerin desteklenmesine öncülük ediyor. Kadınların iş gücüne katılımını artıran ve ekonomik bağımsızlıklarını pekiştiren bu tür kooperatifler, sürdürülebilir kalkınma açısından büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; " Zonguldak, Bartın, Karabük Batı Karadeniz Tanıtım günleri etkinliğine ÇayKa Kadın Kooperatifimiz de katılacaktır. Odun Ateşinde Köy usulü yapılan erişte makarna, ekşi maya ile yapılan tarhana, Çaycumamızın doğal ortamında yetişen yerli Elmasından Elma Sirkesi, Bahçelerden toplanan ürünlerle yapılan karışık köy usulü Turşu, kantaron yağı, nane, Kış aylarının vazgeçılmezi Ihlamur, kızılcık marmelatı, bahçelerimizden toplanan ayvalardan yapılan ayva reçeli ve portakal reçeli, bahçelerimizden toplanıp kurutulan hurma, kadınlarımızın bahçelerindeki biberleri toplayıp kurutarak yaptığı köy usulü lezzetine doyamayacagınız biber salçası, domates salçası, fındık, ilçemizde elde edilen sütlerden yapılan özel köy peyniri, manda yoğurdu ve tereyağı ve daha birçok ürün ile Fuar alanında yerini alacak olan ÇayKa Çaycumalı Kadınların Emeği kooperatifimizi tebrik ediyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi. - ZONGULDAK